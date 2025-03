Série de braquages à Tchaourou au Bénin : plusieurs blessés et des millions dérobés

La commune de Tchaourou, dans le département du Borgou, a été le théâtre de deux braquages en l’espace de quelques jours. Des individus armés ont attaqué un établissement financier ainsi qu’une boutique de Mobile Money, faisant plusieurs victimes et emportant une importante somme d’argent.

Le premier braquage s’est produit dans la nuit du mercredi 19 mars 2025. Quatre hommes armés ont pris d’assaut un établissement financier, parvenant à s’emparer d’une somme estimée à cinq millions de francs CFA. L’attaque a fait plusieurs blessés, et l’une des victimes aurait succombé à ses blessures, selon des sources locales. Trois jours plus tard, le samedi 22 mars, un second braquage a eu lieu en plein centre de Tchaourou.

Aux alentours de 20 heures, des hommes armés non identifiés ont ciblé une boutique de Mobile Money à l’auto-gare. Après avoir ouvert le feu, ils ont dérobé plusieurs millions de francs CFA. Deux personnes, grièvement blessées, ont été transportées en urgence à l’hôpital de Papane. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ces attaques, qui ont semé la panique dans la plus grande commune du Bénin.