Startups au Maghreb: le point dans ce pays

Dans les économies en développement comme celles du Maghreb, les startups représentent un levier crucial de transformation économique. Ces jeunes entreprises innovantes contribuent à la diversification du tissu économique, à la création d’emplois qualifiés et à l’attraction d’investissements étrangers. Jouant un rôle de catalyseur d’innovation, elles permettent d’apporter des solutions technologiques adaptées aux défis locaux tout en positionnant leur pays sur la carte mondiale de l’entrepreneuriat. En Tunisie particulièrement, l’écosystème des startups connaît une évolution prometteuse mais confrontée à des défis majeurs.

Un écosystème en croissance mais déséquilibré

Le programme national « Startup Tunisia », implémenté par Smart Capital, a permis la labellisation de 1146 startups à ce jour. Toutefois, cette croissance cache d’importantes disparités régionales. Comme l’a souligné Tarek Triki, Directeur général de Smart Capital lors de la clôture de la tournée régionale du Projet Startups et PME innovantes, les écarts entre régions en termes de nombre de labellisations sont préoccupants. Cette tournée, organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en collaboration avec Smart Capital et avec le soutien de la Banque mondiale, a parcouru plusieurs villes tunisiennes de Bizerte à Gabès, révélant un manque flagrant de programmes d’accompagnement dans les régions.

Nouveaux enjeux et perspectives de financement

L’évolution de l’écosystème entrepreneurial tunisien fait face à un changement de paradigme. Alors que les premiers efforts se concentraient sur la création d’un cadre favorable à l’émergence des startups, l’enjeu actuel consiste à favoriser leur accès aux financements. Nejia Gharbi, Directrice générale de la CDC, a mis en avant les réalisations du projet « Startups et PME Innovantes » qui a mobilisé des financements pour 150 startups grâce aux instruments « AIR » et « AIR² », tout en soutenant plus de 20 programmes d’accompagnement. Pour répondre aux besoins identifiés lors de la tournée régionale, la CDC travaille actuellement avec la Banque mondiale sur la mise en place d’un mécanisme d’appui dédié à la préparation des startups aux levées de fonds. D’autres initiatives visent également à développer des financements en pré-amorçage et des mécanismes hybrides, ainsi qu’à renforcer les programmes de mentorat et de formation dans les régions pour rééquilibrer le développement de l’écosystème national.