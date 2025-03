Tourisme au Maghreb : deux pays dans le top 3 africains des destinations prisées

Photo DR

Chaque année, les voyageurs affluent vers le Maghreb, attirés par la diversité culturelle, le patrimoine historique et les paysages variés de cette région. En 2024, deux pays du Maghreb figurent parmi les trois destinations les plus visitées du continent africain, confirmant leur place de choix dans le secteur touristique.

La Tunisie s’est distinguée en se positionnant au troisième rang des destinations les plus prisées en Afrique, avec un total de 10,25 millions de visiteurs. Ce chiffre, révélé par Business Insider Africa, représente une hausse de 9,4 % par rapport à l’année précédente. Cette progression s’explique par l’attrait renforcé du pays auprès des touristes européens, qui constituent près de 29 % des arrivées. Parmi eux, les Français sont les plus nombreux, atteignant 1 078 221 visiteurs, soit une augmentation de 6,2 %. L’Allemagne, avec 329 243 visiteurs (+8,7 %), et le Royaume-Uni, enregistrant une hausse remarquable de 67,7 % pour atteindre 326 874 visiteurs, témoignent également d’un engouement croissant pour la destination tunisienne. Le marché polonais affiche une progression notable de plus de 50 %, avec 321 436 arrivées.

Publicité

Les flux touristiques intra-maghrébins jouent également un rôle majeur, représentant 55,6 % des entrées en Tunisie. L’Algérie domine cette catégorie avec 3,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 15,6 %. En revanche, les arrivées libyennes et marocaines ont connu une baisse, respectivement de 6,7 % et 14,2 %, avec 2,1 millions et 52 638 visiteurs. La diaspora tunisienne contribue aussi à ces performances, représentant 12,9 % des entrées, soit 1 327 060 visiteurs, une augmentation de 7,4 % par rapport à l’année précédente.

Les marchés internationaux affichent des dynamiques contrastées. Les arrivées en provenance du Moyen-Orient restent stables à 50 000 visiteurs, tandis que l’Amérique du Nord connaît une progression notable avec plus de 71 000 touristes (+17,3 %). En revanche, la fréquentation russe s’effondre, ne comptabilisant que 14 000 visiteurs, un chiffre en forte baisse par rapport aux 630 000 enregistrés en 2019.