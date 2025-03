Trump a posé un acte de guerre selon un milliardaire

Drago/Pool/ABACAPRESS.COM

Les relations commerciales internationales sont actuellement marquées par une forte instabilité. Donald Trump a imposé des tarifs douaniers élevés sur les importations provenant du Canada, du Mexique et de la Chine, suscitant des réactions vives dans les milieux économiques et diplomatiques.

Le président américain a concrétisé ses menaces en augmentant considérablement les droits de douane sur ces pays. Contrairement à son affirmation que « les tarifs douaniers sont le plus beau mot du dictionnaire« , cette politique est largement critiquée, notamment par Warren Buffett, septième fortune mondiale et bien d’autres fortunes et patrons d’entreprises.

Un conflit commercial aux lourdes conséquences

Warren Buffett a qualifié ces tarifs douaniers d’ »acte de guerre« , mettant en avant leurs potentiels impacts négatifs. La Chine a rapidement réagi en augmentant les tarifs sur les importations agricoles américaines, intensifiant ainsi les tensions commerciales internationales.

L’histoire économique rappelle les dangers de telles stratégies. Durant la Grande Dépression des années 1930, le Smoot-Hawley Tariff Act, qui avait augmenté les droits de douane jusqu’à 80%, n’avait eu aucun effet positif sur l’emploi américain et avait même aggravé la crise financière mondiale.

Les autorités américaines semblent convaincues de leur approche, envisageant même de remplacer l’impôt fédéral sur le revenu par ces droits de douane. Cependant, de nombreux économistes considèrent cet objectif comme totalement irréaliste, estimant qu’un doublement des tarifs douaniers ferait exploser les prix des produits importés et réduirait mécaniquement les recettes fiscales escomptées.

Des objectifs économiques contestables

Warren Buffett a ensuite tenu à mettre en garde contre ces politiques, rappelant qu’en économie, il faut toujours se demander « Et ensuite ?« . Ses critiques soulignent les répercussions directes sur le pouvoir d’achat des consommateurs américains et les risques de ralentissement du commerce mondial. Les prochains mois s’annoncent donc intéressants à suivre pour déterminer les effets des mesures qui ont été mises en place par le quarante-septième président des États-Unis.