USA : nouvelle avancée dans l’exploration militaire spatiale

X-37B. Photo : DR

Les États-Unis misent sur l’innovation technologique pour renforcer leur position dans le domaine spatial. Le drone X-37B, développé par Boeing, en est une illustration récente. Après une mission de 435 jours en orbite, cet engin spatial automatisé est revenu sur Terre, marquant une avancée notable dans les expérimentations menées par la Force spatiale américaine.

Le X-37B, lancé pour la première fois en 2010, a déjà effectué plusieurs missions prolongées, dont une de 908 jours entre 2020 et 2022. Sa dernière mission, débutée le 28 décembre 2023 grâce à une mise en orbite par une fusée Falcon Heavy de SpaceX depuis Cap Canaveral, a pris fin le 7 mars avec un atterrissage sur la base spatiale de Vandenberg, en Californie. Ce vol s’est distingué par l’exécution de manœuvres inédites, notamment l’aérofreinage, une technique permettant de modifier l’orbite d’un engin spatial en utilisant la traînée atmosphérique, réduisant ainsi la consommation de carburant.

La mission OTV-7 a également permis de tester des technologies d’avenir, comme l’étude des effets des radiations sur des matériaux fournis par la NASA. Une image de la Terre capturée par une caméra embarquée a été publiée par le Pentagone, témoignant des capacités du drone sur son orbite hautement elliptique. La Force spatiale américaine a salué le succès de cette mission, estimant qu’elle contribue à améliorer la connaissance de l’environnement spatial et à renforcer les capacités opérationnelles des États-Unis.

Bien que les détails précis de ses missions restent classifiés, le programme X-37B s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des capacités spatiales avancées. Ce drone spatial, en perpétuelle évolution, reflète la volonté des États-Unis d’explorer de nouvelles approches pour garantir leur supériorité technologique et stratégique dans un domaine devenu central pour les enjeux de défense et d’exploration.