35 ans de la Fneb au Bénin : Le programme de la célébration dévoilé

Créée en 1990, dans le contexte de l’effervescence démocratique béninoise, la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB) s’apprête à franchir une étape symbolique de son histoire. Du 21 au 26 avril 2025, l’organisation estudiantine célèbre son 35ᵉ anniversaire à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), sous le thème : « FNEB, 35 ans d’engagement au service de la dignité estudiantine et du développement de l’enseignement supérieur au Bénin ».

En prélude à ces festivités, les responsables de la faîtière ont tenu une conférence de presse ce lundi 21 avril 2025 sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi. À cette occasion, le président de la FNEB, Marius Tchomakou, accompagné du président du comité d’organisation, Azath Ahouansè, a présenté le programme d’activités, mettant en avant un triple objectif : rendre hommage au passé, reconnaître les efforts actuels et ouvrir des perspectives d’action adaptées aux défis contemporains de l’enseignement supérieur.

Les temps forts

Le programme prévoit une série d’activités étalées sur six jours et axées à la fois sur la mémoire, l’engagement citoyen et la convivialité. Dès le mardi 22 avril, une caravane estudiantine parcourra les localités symboliques de la vie universitaire, telles que Zogbadjè, Tankpè, Parana et Kpota. Cette initiative vise à raviver l’esprit fédérateur et à réaffirmer la proximité de la FNEB avec les étudiants de terrain.

Le mercredi 23 avril sera placé sous le sceau de la réflexion et de l’action. La matinée donnera lieu à un séminaire de formation destiné aux responsables étudiants membres de la Fédération. L’après-midi sera consacré à une vaste opération de salubrité, mobilisant les Bureaux d’Union d’Étudiants (BUE), les Instituts Spécialisés (IS), les Clubs Culturels et Fraternités (CCF) ainsi que les Bureaux Exécutifs Facultaires (BEF), dans une dynamique de promotion d’un cadre de vie sain et inclusif.

Le point culminant des festivités interviendra le jeudi 24 avril, avec la cérémonie officielle qui se tiendra à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno. Autorités universitaires, anciens responsables estudiantins et partenaires institutionnels sont attendus pour saluer le parcours de la FNEB et réfléchir aux perspectives de son action.

Le vendredi 25 avril, un concert artistique et culturel rassemblera la communauté universitaire dans une ambiance festive, mettant en lumière la diversité et la richesse de la culture estudiantine. Enfin, le samedi 26 avril, une réjouissance populaire viendra clôturer les célébrations, marquant dans la liesse les 35 années d’un engagement sans relâche en faveur de la cause estudiantine.