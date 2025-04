Animaux errants dans le Zou au Bénin : La préfecture lance une alerte

Face à une montée inquiétante des cas de morsures et de griffures causées par des chiens, chats et singes dans le département du Zou, le préfet intérimaire, Saliou ODOUBOU, a lancé un appel à la vigilance à travers un communiqué. L’objectif est de prévenir les risques sanitaires majeurs, notamment ceux liés à la rage.

Dans son message, le préfet alerte la population sur la gravité de ces incidents, surtout pour les enfants, jugés particulièrement vulnérables. Il invite les propriétaires d’animaux de compagnie à faire preuve de responsabilité en évitant de laisser leurs animaux en divagation et en veillant à leur vaccination régulière.

Publicité

Le préfet recommande trois réflexes essentiels en cas de morsure ou griffure :

Laver la plaie avec de l’eau et du savon neutre ou du palmida pendant 15 minutes ; Se rendre sans délai dans le centre de santé le plus proche ; Ne pas tuer l’animal responsable de la morsure, mais l’amener chez un vétérinaire pour une mise en observation de 15 jours.

Saliou ODOUBOU informe par ailleurs que tout animal errant, notamment chiens et chats non identifiés, sera systématiquement abattu par les forces de sécurité publique, les sapeurs-pompiers et les agents du Service de l’inspection forestière du Zou.

Enfin, l’autorité départementale exhorte la population à faire preuve de responsabilité pour éviter les pertes en vies humaines liées à la rage, une maladie encore mortelle lorsqu’elle n’est pas traitée à temps.