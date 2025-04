Aviation : après le Comac Chinois, une révolution en vue aux USA

Photo : Boeing

La start-up JetZero a annoncé un partenariat stratégique avec United Airlines, qui pourrait aboutir à la commande de plusieurs centaines d’avions. Ce partenariat survient alors que le duopole Boeing-Airbus, à peine perturbé par l’arrivée progressive du constructeur chinois Comac, voit un nouvel acteur potentiellement lui ravir un contrat majeur.

United Airlines a investi dans cette start-up californienne qui développe des « ailes volantes« , un concept radicalement différent des avions traditionnels.

ien que le montant de l’investissement n’ait pas été révélé, l’accord est prometteur : si JetZero atteint ses objectifs de développement, incluant le vol d’un démonstrateur grandeur nature en 2027 et sous réserve que l’appareil réponde aux exigences de sécurité, United Airlines pourrait commander jusqu’à 200 appareils (100 fermes et 100 en option). Pour réaliser ces objectifs, JetZero collabore avec des partenaires industriels tels que Pratt&Whitney pour le moteur PW2040 et Thales pour les commandes de vol. Delta Airlines s’est également associée au projet en mars 2025.

Une aile volante aux capacités révolutionnaires

Le modèle Z4 développé par JetZero appartient à la catégorie des avions à fuselage intégré (« blended wing body » – BWB), où le fuselage et les ailes forment un ensemble homogène. Ce concept, dérivé des ailes volantes, a déjà fait ses preuves dans l’aviation militaire avec les bombardiers B-2 Spirit et B-21 Raider de Northrop Grumman, ou encore le drone nEUROn de Dassault Aviation. Si la furtivité est l’atout principal pour les applications militaires, l’aviation civile y voit un moyen de réduire considérablement la consommation de carburant – JetZero promet une réduction de 50% par rapport aux appareils conventionnels de taille similaire.

Un chamboulement à venir pour l’industrie aéronautique ?

L’avion pourrait transporter 250 passagers dans sa version civile, offrant une expérience utilisateur améliorée : sièges plus grands, plus d’espace pour les bagages et une meilleure accessibilité. D’autres utilisations sont envisagées, comme le transport de fret ou le ravitaillement en vol pour les appareils militaires, ce qui explique le financement de 235 millions de dollars accordé par l’US Air Force en 2023 pour le développement du prototype.