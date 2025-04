Banques au Maghreb : des exigences drastiques pour les dirigeants

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

La désignation des dirigeants d’institutions financières revêt une importance capitale pour la stabilité économique d’un pays. En effet, ces responsables jouent un rôle déterminant dans la gestion des risques financiers, la prise de décisions stratégiques et le maintien de la confiance des investisseurs. Une gouvernance défaillante peut rapidement entraîner des conséquences graves pour le système financier. C’est pourquoi de plus en plus de pays, à l’image de l’Algérie, adoptent des normes strictes pour encadrer la nomination des dirigeants de leurs banques, garantissant ainsi que seules les personnes les plus qualifiées et les plus intègres accèdent à ces fonctions.

Un cadre règlementaire renforcé pour la gouvernance bancaire

L’Algérie a récemment adopté un règlement déterminant les critères rigoureux à respecter pour la nomination des dirigeants des établissements bancaires et financiers. Ce texte, signé par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, a été publié dans le Journal officiel sous le numéro 25/01. Il instaure des conditions strictes sur plusieurs aspects de la gestion bancaire, à commencer par les qualifications des candidats. Ceux-ci doivent impérativement posséder un diplôme universitaire ou un titre équivalent dans des domaines en lien avec la finance et la banque, assurant ainsi leur maîtrise des enjeux techniques du secteur.

Les exigences ne s’arrêtent cependant pas à la formation académique. Les responsables des institutions financières sont également appelés à démontrer, tout au long de leur mandat, leur engagement effectif dans l’exercice de leurs fonctions. En plus de contribuer activement à la gestion de l’entreprise, ils doivent enrichir la diversité et l’expertise des organes décisionnels, garantissant ainsi une gouvernance solide et réfléchie.

Les banques doivent également établir un mécanisme d’évaluation continue des compétences de leurs dirigeants. Ce dispositif de surveillance, qui doit être proportionnel à la taille et à la nature des activités de l’institution, doit aboutir à un rapport conforme aux prescriptions de la Banque d’Algérie.

Critères d’intégrité et garanties d’indépendance

Outre les compétences techniques, l’intégrité des dirigeants est une priorité absolue. Les candidats à ces postes ne peuvent avoir de casier judiciaire, notamment en ce qui concerne des infractions liées à la falsification de documents, et doivent être exemptés de toute sanction disciplinaire ou administrative grave. De plus, aucune personne ne doit avoir été impliquée dans des incidents susceptibles de mettre en péril la stabilité du système bancaire national. Le respect des normes éthiques est également vérifié par l’absence d’inscription sur la liste des sanctions de l’ONU ou sur la liste nationale des individus et entités liées au terrorisme.

Un autre aspect fondamental est l’indépendance des dirigeants. En cas de cumul des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, une séparation stricte de ces rôles est désormais imposée pour éviter toute concentration excessive de pouvoir. Les institutions bancaires sont tenues de soumettre une demande d’agrément dans les quinze jours suivant la nomination d’un nouveau dirigeant. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier complet, validé par la Banque d’Algérie avant que la prise de fonction ne soit autorisée.

Ces nouvelles mesures témoignent de la volonté de l’Algérie de renforcer la rigueur et la transparence dans la gouvernance de son secteur bancaire, contribuant ainsi à un environnement financier plus fiable et sécurisé.