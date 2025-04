Bénin : 05 morts dans un accident mortel à Bembèrèkè

Photo d'illustration

À Beroubouay, un arrondissement de la commune de Bembèrèkè, dans le département du Borgou, un accident de circulation mortel a coûté la vie à cinq personnes le mercredi 23 avril 2025. Une collision entre un camion et un véhicule léger a emporté la vie de 5 personnes, d’après les informations rapportées par la radio locale Fm Nonsina.

Les personnes décédées seraient les occupants du véhicule léger. Toujours dans le département du Borgou, le dimanche 20 avril, jour de la fête de Pâques, un accident de circulation mortel a été enregistré à Tchaourou, vers 2h du matin, avec un bilan de deux morts. Également, il s’agissait d’une collision entre un camion gros porteur et un véhicule léger. Le drame s’était produit sur la route inter-États qui relie Cotonou et Parakou. La cause de ce drame de la route est, d’après les informations rapportées par Fraternité Fm, l’état de fatigue d’un des conducteurs. Cet accident mortel de la route a bloqué la circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures. Alertés, les forces de l’ordre sont intervenues pour le constat, la sécurisation de la zone et l’évacuation des véhicules impliqués dans l’accident afin que la circulation soit rétablie.