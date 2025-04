Bénin : 12 mois de sursis requis contre une journaliste à la Criet

La journaliste J.D.S. est poursuivie pour avoir diffusé une vidéo critiquant des policiers de Cotonou. Le parquet spécial de la Criet a requis jeudi 24 avril dernier une peine de 12 mois de prison avec sursis et une amende.

Le dossier remonte au 23 janvier 2025. J.D.S., journaliste pour un média web, a publié sur TikTok une vidéo relatant un incident avec des policiers du commissariat de Dantokpa. Dans son enregistrement, elle évoque un différend né d’une interdiction de filmer les forces de l’ordre en opération. La police affirme que la journaliste aurait insulté les agents, ce qui a motivé des poursuites pour harcèlement par voie électronique.

Publicité

Présentée devant le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), J.D.S. a comparu libre, sans placement sous mandat de dépôt. Lors de l’audience de mars dernier, elle avait plaidé non coupable tout en reconnaissant les faits matériels.

Les réquisitions du ministère public

Selon Libre Express, à l’audience du jeudi 24 avril 2025, le deuxième substitut du procureur spécial a présenté ses réquisitions. Il a estimé que la journaliste avait commis une infraction en filmant sans autorisation des policiers en opération, puis en diffusant des propos jugés injurieux.



Le parquet a requis une peine de 12 mois de prison assortis de sursis ainsi qu’une amende de 500 000 francs CFA, précisant que la sanction devait « servir de leçon » à d’autres utilisateurs des réseaux sociaux. L’avocat de la journaliste, Me Hugo Koukpoulou, a plaidé la relaxe pure et simple, soutenant qu’aucune infraction n’était constituée dans ce dossier. Selon lui, la vidéo en cause ne justifie pas une condamnation pénale. Le délibéré de l’affaire est attendu pour le jeudi 12 juin 2025.