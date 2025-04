Elon Musk : un autre fleuron en danger ?

Elon Musk (Getty Images)

Fondateur visionnaire de SpaceX en 2002, Elon Musk a propulsé l’entreprise vers des sommets inégalés dans l’industrie spatiale privée. De ses premiers lancements réussis avec la Falcon 1 jusqu’à la révolution du marché avec les fusées réutilisables Falcon 9, l’entrepreneur a transformé l’impossible en routine. Cette ascension fulgurante a culminé avec le développement du vaisseau Crew Dragon, redonnant aux États-Unis une capacité autonome d’envoi d’astronautes vers l’ISS, et l’ambitieux programme Starship visant à coloniser Mars. Parallèlement à ses succès technologiques, Musk s’est progressivement engagé dans l’arène politique américaine, prenant des positions de plus en plus marquées à droite. Son soutien à Donald Trump pour l’élection présidentielle de 2024 s’est concrétisé par une implication sans précédent : financement massif de campagne, présence médiatique constante et mobilisation de ses réseaux sociaux. Cette alliance stratégique lui a valu une place au sein de l’administration Trump après la victoire électorale de novembre 2024.

Le coût des engagements politiques

La trajectoire de Musk vers Washington DC a profondément transformé son image publique et la santé de ses entreprises. Sa popularité a subi une érosion significative, corrélée à ses prises de position politiques controversées. Sa croisade déclarée contre ce qu’il nomme les « virus Woke » et ses positions antagonistes envers la communauté LGBT+ ont créé des tensions notables, particulièrement au sein du secteur spatial où cette communauté est fortement représentée.

Publicité

Ces tensions ont précipité des décisions radicales comme le déménagement du siège social de SpaceX hors de Californie. L’influence de Musk sur l’administration Trump s’est également manifestée par la suppression des bureaux fédéraux dédiés à l’inclusion et par des pressions exercées sur les entreprises, américaines comme étrangères, pour suivre ce modèle.

Tesla, le constructeur automobile électrique qui a fait la fortune de Musk, subit également les conséquences de ce virage politique. Depuis l’élection de Trump et la nomination gouvernementale de son PDG, l’entreprise traverse une période tumultueuse. Sa valorisation boursière a connu des fluctuations importantes, reflétant les inquiétudes des investisseurs face à l’attention divisée de son fondateur. Les ventes de véhicules électriques ont ralenti, confrontées à une concurrence internationale accrue, notamment chinoise. Les objectifs ambitieux de production ont été revus à la baisse tandis que plusieurs projets innovants ont été reportés. Le Cybertruck, dont la production peine à atteindre les volumes annoncés, symbolise ces difficultés opérationnelles.

Plus préoccupant encore, Tesla fait face à des actes hostiles organisés par des opposants à Musk. Plusieurs Superchargeurs ont été vandalisés aux États-Unis et en Europe, avec des câbles sectionnés et des bornes endommagées. Des campagnes de désinformation ont ciblé la sécurité des véhicules, amplifiant des incidents isolés. Des sabotages ont été documentés sur les chaînes de production : composants endommagés, logiciels corrompus et tentatives d’intrusion dans les systèmes informatiques. Ces attaques, attribuées par certains observateurs à des activistes opposés aux positions politiques de Musk, ont contraint l’entreprise à renforcer ses mesures de sécurité, alourdissant ses coûts opérationnels.

En parallèle, Tesla affronte des défis réglementaires croissants. Des enquêtes sur la sécurité des systèmes d’assistance à la conduite se multiplient, tandis que les promesses répétées d’une autonomie complète restent inaccomplies. L’érosion de la confiance des consommateurs se manifeste par des annulations de commandes et un ralentissement des nouvelles réservations.

Publicité

SpaceX : une fiabilité compromise

L’absence physique de Musk des installations de SpaceX à Starbase, où sa présence était auparavant déterminante, a eu des conséquences tangibles sur l’entreprise spatiale. Cette distance a affecté les processus décisionnels, la simplification des designs et a potentiellement affaibli l’importance accordée au programme Starship au sein même de l’entreprise, où les critiques internes se multiplient.

Les signes d’essoufflement technique deviennent manifestes. Le programme Starship accumule les retards, compromettant l’objectif ambitieux de 400 vols sur quatre ans. Les essais de janvier et mars 2025 se sont soldés par des explosions catastrophiques, provoquant des retombées de débris dans la zone des Caraïbes.

La série d’incidents techniques ne se limite pas au Starship. Le 12 juillet 2024, un échec de l’étage supérieur d’une Falcon 9 a empêché le positionnement correct de satellites Starlink. Les tentatives de récupération des boosters ont également connu des revers : fin août 2024 avec le booster B1062 et le 3 mars 2025 avec le B1086 qui, après s’être posé correctement sur la barge automatisée, a pris feu. Le 1er février 2025, l’échec d’une manœuvre de désorbitation d’un second étage de Falcon 9 a entraîné la chute de débris sur le territoire polonais quelques semaines plus tard.

Ces incidents contrastent avec le volume opérationnel impressionnant de SpaceX qui a réalisé plus de 130 vols orbitaux en 2024, représentant plus de la moitié des lancements mondiaux. Cette cadence exceptionnelle est principalement alimentée par le déploiement de la constellation Starlink, qui occupe deux tiers des missions. Avec trois sites de lancement actifs, l’entreprise semble atteindre ses limites opérationnelles, soulevant des questions sur sa politique de sécurité, notamment après l’incident survenu lors de la mission Polaris Dawn.

La contribution décisive de Musk à la victoire électorale de Trump lui a valu une place au gouvernement, mais cette récompense politique semble avoir un coût pour ses fleurons industriels. SpaceX et Tesla, autrefois priorités absolues de leur fondateur, montrent désormais des signes préoccupants de dérive. Ces difficultés croissantes illustrent peut-être le prix à payer lorsque l’ambition personnelle éclipse la vision entrepreneuriale qui avait permis l’édification de ces empires technologiques.