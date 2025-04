Bénin : la justice ordonne le retrait de corps abandonnés à la Morgue de Dassa-Glazoué

Morgue (Photo AFP)

Le Tribunal de première instance de Dassa-Zoumè, a lancé un appel urgent aux familles et aux autorités concernées pour le retrait de plusieurs corps abandonnés à la morgue de l’Hôpital de zone de Dassa-Glazoué. Selon un communiqué officiel en date du 18 avril 2025, certains corps sont entreposés dans cet établissement depuis plusieurs mois, voire des années, sans être réclamés. Cette situation perturbe le fonctionnement normal de la morgue, selon les autorités judiciaires.

Le communiqué précise que les proches des défunts ainsi que les unités de police judiciaire impliquées dans le dépôt de ces corps ont jusqu’au 20 mai 2025 à 10 heures pour venir les identifier et procéder à leur retrait. Passé ce délai, les services compétents procéderont à une inhumation groupée. Parmi les corps abandonnés figurent ceux de personnes non identifiées, dont plusieurs hommes déposés par la police judiciaire des localités de Kilibo, Amangassa, Paouignan ou encore Dassa-Zoumè. Certains sont liés à des accidents de la route, d’autres à des circonstances inconnues.

Trois corps ont également été déposés par des particuliers entre février et mars 2025, dont ceux de Bokofagla Parfait, Edikou Hélène et Kakpo Louise. Les autorités invitent les citoyens à faire preuve de responsabilité et de solidarité envers leurs proches décédés. L’objectif est non seulement de soulager les infrastructures de santé, mais aussi de garantir un traitement digne à chaque défunt.