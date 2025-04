Bénin : La police saisit 222 kg de faux médicaments au marché d’Ahito d’Allada

(Pixabay)

Une opération menée par le commissariat de l’arrondissement d’Allada a permis de mettre la main sur une importante cargaison de médicaments contrefaits ce mercredi 16 avril 2025. Six personnes, dont cinq femmes, ont été arrêtées lors de cette intervention ciblée, selon les informations rapportées sur la plateforme de la Police Républicaine.

Alertés par des informations concordantes sur un trafic actif au marché d’Ahito, les agents ont mis en place une surveillance discrète avant d’intervenir en fin de journée, aux environs de 19 heures. La fouille a permis de découvrir 222 kilogrammes de produits pharmaceutiques prohibés, soigneusement dissimulés. Les suspects ont reconnu leur implication et se trouvent actuellement en garde à vue. Leur dossier a été transmis aux autorités judiciaires pour les suites nécessaires.

Publicité

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Police républicaine pour démanteler les circuits de distribution de médicaments illicites. Elle souligne la persistance de ce phénomène qui constitue un risque grave pour la santé publique. Les autorités appellent les citoyens à rester vigilants et à collaborer avec les forces de l’ordre en signalant tout commerce suspect. Cette action s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention et de protection de la population contre les dangers liés aux produits de santé non autorisés.