Bénin : Le dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji acté

Le Bénin bénéficie d’un d’un prêt de 30 milliards de FCfa de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) pour l’aménagement et le dédoublement de la route inter-États Ouidah Illacondji. L’approbation a été donnée par le conseil d’administration de la Banque le mercredi, 26 mars 2025, dans le cadre du financement partiel de ce projet.

C’était à l’occasion de la 145e Session ordinaire de la BOAD tenue à Dakar, au Sénégal, Le tronçon concerné est long de 58,5 km. La tranche prioritaire de ce projet porte sur la construction en 2×2 voies de la route Ouidah-Agonkanmey, un arrondissement de la commune de Kpomassè dans le département de l’Atlantique au Bénin, sur un linéaire de 7 km, y compris des trottoirs de 3,5 m de part et d’autre, selon le compte rendu de la session publié sur le site de la Banque. Ces travaux sont d’une importance capitale car ils visent à contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges inter et intra régionaux. Ils intègrent une campagne de reboisement compensatoire et pourront générer plus de 1 550 emplois directs et indirects.

Cette route Ouidah-Hillacondji relie la ville de Ouidah à la frontière avec le Togo et constitue une artère principale pour le transport des biens et des personnes dans cette région du Bénin. Ce choix est motivé par la nécessité d’améliorer la fluidité du trafic et de répondre à la croissance des échanges économiques entre les deux pays. Plusieurs autres bailleurs de fonds ont été mis à contribution, notamment la Banque africaine de développement (Bad), la Banque islamique de développement (Bid), le Fonds pour l’environnement mondial (Fem), et l’Union économique et monétaire ouest‑africaine (Uemoa).

L’axe Cotonou-Lomé fait quant à lui partie intégrante du corridor Abidjan-Lagos prévu dans le Programme de développement des infrastructures en Afrique (Pida) de l’Union africaine, et présenté comme un maillon essentiel du réseau routier communautaire de l’Uemoa. Sur l’axe Cotonou-Lomé par exemple où les investissements ont permis la construction d’un poste de contrôle juxtaposé à la frontière entre le Togo et le Bénin, la Boad prévoit que les projets, une fois à terme, permettent de réduire de 11 à 5 heures la durée du voyage entre les deux villes, pour les véhicules poids lourds.