Bénin : Le roi d’Allada lance une pique à certains députés

À l’occasion d’une séance extraordinaire du Haut Conseil des Rois du Bénin tenue dimanche 27 avril 2025 à Allada, Sa Majesté Kpodégbé Lanmanfan Toyi Djigla a exprimé sa vive désapprobation envers certains élus, notamment ceux du parti « Les Démocrates ». Le souverain a reproché à ces députés leur vote contre la loi encadrant la chefferie traditionnelle, y voyant un manquement grave aux devoirs envers les traditions.

« Est-ce qu’à l’Assemblée nationale tous les députés ont voté ? Il y en a qui ne l’ont pas fait », a-t-il déclaré devant l’assistance, manifestant son incompréhension. Le roi a rappelé que les députés de l’UP-R et du BR avaient soutenu le texte, contrairement à ceux de « Les Démocrates », absents ou opposés lors du scrutin du 13 mars 2025, où 18 élus avaient voté contre la loi. Pour Sa Majesté Kpodégbé, ce refus d’accompagner l’initiative présidentielle constitue un affront aux ancêtres et aux institutions traditionnelles du pays. « Quel que soit le mobile, ils devaient voter, accompagner le chef de l’État dans cet acte hautement positif, hautement sacré », a-t-il insisté.

À l’inverse, le roi d’Allada a salué le président Patrice Talon pour avoir porté cette réforme. Il a qualifié l’initiative d’« acte sacré » et d’ »acte digne », affirmant que le chef de l’État est désormais inscrit dans l’histoire du Bénin. Au nom des entités traditionnelles et des ancêtres, Sa Majesté a prononcé une bénédiction solennelle :

« Président Patrice Talon, au nom de nos illustres ancêtres, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités terrestres et maritimes, et en vertu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés, nous vous bénissons. » La réforme sur la chefferie traditionnelle vise à doter les rois et chefs traditionnels d’un cadre juridique clair, renforçant leur rôle dans la cohésion sociale et la préservation des valeurs ancestrales.