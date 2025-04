Bénin : Trois jeunes noyés lors d’une baignade à la plage d’Adounko à Ouidah

Ce dimanche 20 avril, jour de la fête de Pâques, trois jeunes ont été emportés par l’océan dans la commune de Ouidah, sur la plage d’Adounko. Partis à quatre à la plage d’Adounko à Ouidah le dimanche 20 avril 2025, un seul a pu rentrer à la maison, tandis que les trois autres se sont noyés dans l’océan Atlantique.

Bien qu’ils soient venus ensemble à la plage, les trois jeunes ont décidé de se baigner dans l’océan. Le quatrième, ne sachant pas nager, est resté à l’écart. Deux parmi ceux qui ont voulu nager sont sortis après une courte durée de baignade. Ils ont ensuite constaté que leur troisième ami était en train d’être emporté par les vagues. Ils ont alors décidé de le secourir. C’est ainsi que les trois ont été emportés par l’océan, selon les informations rapportées par Peace FM. Au moment où le drame se déroulait, il n’y avait pas de sauveteurs professionnels ni d’agents de sécurité sur les lieux pour secourir les victimes. Les recherches sont en cours pour retrouver les corps des disparus.

Ce drame est loin d’être le premier à se produire suite à une séance de baignade entre jeunes au Bénin. Les autorités politiques ont un rôle crucial dans la prévention des noyades et la protection des baigneurs. Elles ont la responsabilité de garantir la sécurité des plages et des zones de baignade, ce qui inclut la présence de sauveteurs, des panneaux d’avertissement sur les dangers et des infrastructures adaptées. Il est également essentiel de miser sur la sensibilisation du public, surtout en période de fêtes, de congés ou de vacances. Il faut informer les jeunes et leurs familles des dangers de la baignade ainsi que des risques associés à la baignade en mer, surtout en l’absence de surveillance. Les parents doivent également suivre autrement les déplacements des jeunes lorsque ceux-ci s’en vont seuls à la plage.