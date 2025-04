Comment la Chine est en train de doubler les USA dans ce domaine

Ph : Thomas Peter / Getty Images

Depuis plus d’une décennie, la compétition technologique entre la Chine et les États-Unis façonne les grandes tendances de l’innovation mondiale. D’un côté, Washington multiplie les restrictions commerciales pour freiner l’essor de Pékin dans des secteurs stratégiques, de l’autre, la Chine investit massivement dans ses propres capacités de production pour réduire sa dépendance. La lutte pour la suprématie dans le domaine des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle est devenue l’un des théâtres centraux de cette rivalité. Les États-Unis, longtemps en position dominante grâce à des acteurs majeurs comme Nvidia ou AMD, voient aujourd’hui la Chine accélérer ses efforts pour développer ses propres solutions technologiques, malgré les tentatives de blocage.

Huawei et iFlytek : une alliance technologique en pleine ascension

Face aux restrictions imposées par les États-Unis, Huawei a choisi d’accélérer son autonomie en matière de puces dédiées à l’intelligence artificielle. Privée d’accès aux produits Nvidia, l’entreprise chinoise a lancé la 910C, une puce composée de deux 910B, capable d’atteindre environ 60 % des performances d’inférence de la H100 de Nvidia. Bien qu’inférieure aux standards américains les plus élevés, cette avancée marque une rupture nette avec la dépendance technologique passée.

Publicité

Ce développement s’inscrit dans un contexte de demande interne forte pour des matériels d’IA et d’un marché chinois de plus en plus fermé aux importations occidentales. Les premières unités de la 910C devraient être livrées dès mai, tandis qu’un nouveau modèle, la 920B, est déjà en cours de préparation pour la fin de l’année. Ce rythme soutenu illustre une volonté claire : bâtir une infrastructure nationale capable de soutenir l’essor de l’intelligence artificielle sans recours à des technologies américaines.

En parallèle, des entreprises comme iFlytek exploitent pleinement ces nouvelles capacités. En s’appuyant exclusivement sur les processeurs de Huawei, iFlytek affirme avoir développé son modèle Xinghuo X1, positionné comme équivalent aux modèles de référence d’OpenAI et de DeepSeek. Il y a quelques années, les puces chinoises ne représentaient que 20 % de la puissance de Nvidia ; aujourd’hui, elles en atteindraient 80 %, signe d’une progression rapide encouragée par une synergie entre investissements privés et soutien étatique.

Les restrictions américaines, un catalyseur inattendu

Les sanctions américaines, censées ralentir les ambitions technologiques chinoises, semblent au contraire avoir déclenché une accélération de la recherche et développement locale. La décision récente d’obliger Nvidia à obtenir une licence pour exporter sa puce H20 vers la Chine, alors que celle-ci était déjà moins performante que les modèles américains, risque d’amputer l’entreprise de 5,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Ce contexte renforce la nécessité pour les groupes chinois de miser sur des solutions nationales.

Le cas d’iFlytek montre que la Chine ne se contente pas de produire des alternatives ; elle construit un écosystème complet capable de soutenir l’entraînement de grands modèles de langage (LLM) sans dépendance extérieure. La coopération entre iFlytek et Huawei illustre une stratégie globale : réduire les risques géopolitiques tout en stimulant une industrie locale dynamique et compétitive.

Publicité

Perspectives : vers une nouvelle carte mondiale de l’IA

À mesure que la Chine consolide ses capacités dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, une redéfinition des équilibres mondiaux semble inévitable. Si Huawei et d’autres acteurs réussissent à combler l’écart technologique avec leurs homologues américains, Pékin pourrait devenir non seulement un marché de consommation, mais aussi un centre de production et d’innovation de premier plan dans l’IA.

L’effet d’entraînement pourrait être considérable : des start-ups émergeraient autour de cette nouvelle offre technologique locale, des alliances régionales se renforceraient en Asie, et des pays traditionnellement dépendants des États-Unis pour leurs besoins en IA pourraient envisager des partenariats alternatifs. Cette dynamique ouvre la voie à un futur où la domination américaine sur les technologies de pointe sera de plus en plus contestée, et où plusieurs pôles d’innovation coexisteraient dans un équilibre plus complexe.