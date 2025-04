Croissance au Maghreb : une hausse en ligne de mire

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Alors que le contexte économique mondial reste incertain, le Maroc affiche une trajectoire de croissance solide et maîtrisée. Avec une progression estimée à 3,8 % pour le deuxième trimestre de 2025, après 4,2 % au trimestre précédent, le Royaume confirme son statut de destination économique de premier plan sur le continent africain.

Contrairement à d’autres économies dépendantes d’un nombre restreint de secteurs, le Maroc tire parti d’un modèle économique fondé sur la complémentarité. Si la reprise du secteur agricole a clairement dopé l’activité, ce sont les services marchands, l’hôtellerie, les industries extractives et le bâtiment qui assurent la dynamique.

Ce rebond généralisé témoigne d’un tissu productif en pleine mutation, où les anciens leviers de croissance cohabitent avec des secteurs modernisés, capables de répondre aux standards internationaux en matière de qualité, d’innovation et de durabilité. La bonne tenue des indicateurs économiques renforce l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.

Grâce à une politique volontariste en matière d’infrastructures, de digitalisation, de stabilité macroéconomique et de partenariat public-privé, Rabat parvient à capter l’attention des grands groupes internationaux, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’industrie verte, des mines et des services numériques. L’État mise également sur des instruments de gouvernance économique agiles, à l’image de la réforme du climat des affaires ou encore des mesures fiscales favorables à l’investissement.

Les ambitions affichées par les autorités marocaines visent non seulement à maintenir la croissance, mais surtout à la rendre inclusive et durable. La progression prévue pour 2025 n’est pas perçue comme une simple parenthèse post-crise. Elle s’inscrit dans une vision à long terme, qui ambitionne de faire du Royaume un hub africain de production, de logistique et d’innovation.