Elon Musk : coup de massue de la Chine, on vous explique tout

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Depuis plusieurs années, les relations économiques entre Pékin et Washington sont marquées par une rivalité grandissante. En toile de fond, des accusations de pratiques commerciales inéquitables, de transferts forcés de technologie et de préoccupations stratégiques autour des chaînes d’approvisionnement. Ce climat de défiance a franchi un nouveau cap depuis avril 2025 : les États-Unis ont décidé d’augmenter les droits de douane sur les importations chinoises à hauteur de 145 %, arguant de motifs liés à la sécurité nationale. La Chine a répliqué en majorant à son tour ses tarifs douaniers sur les produits américains, les portant entre 84 % et 125 %, tout en déposant une plainte officielle auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Les tensions tarifaires ont un impact direct sur les industries technologiques, parmi lesquelles Tesla occupe une place centrale.

Pékin redéfinit les règles de la voiture connectée

Alors que les constructeurs automobiles misent sur la conduite autonome pour se démarquer, la Chine a décidé de durcir le ton. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a annoncé l’interdiction, dès mai 2025, de toute mention de « conduite intelligente » ou « conduite autonome » dans les communications commerciales. Cette mesure s’applique à l’ensemble du marché, sans distinction entre fabricants locaux ou étrangers. Elle vise particulièrement les entreprises comme Tesla, qui fondent une partie de leur image sur l’innovation logicielle et les systèmes d’aide à la conduite évolués.

Tesla, avec son système Full-Self-Driving (FSD), permettait jusqu’à présent des fonctions telles que le stationnement autonome sans conducteur à bord ou la possibilité d’appeler sa voiture à distance. Ces dispositifs, désormais considérés comme risqués par les autorités chinoises, devront être limités ou désactivés. Une évolution qui remet en question toute une stratégie de différenciation technologique, dans un marché où la concurrence des fabricants chinois s’est intensifiée.

Des fonctionnalités au cœur de la controverse

La conduite semi-autonome, bien qu’encadrée en théorie, a suscité des inquiétudes grandissantes en Chine comme ailleurs. Plusieurs accidents, notamment impliquant la Xiaomi SU7 ou des véhicules Tesla, ont ravivé le débat sur l’utilisation réelle de ces systèmes. Les autorités chinoises souhaitent désormais imposer une terminologie plus rigoureuse : il ne sera plus question de « conduite autonome », mais de « systèmes d’assistance de niveau 2 », soulignant que la responsabilité du conducteur reste entière.

Cette décision marque un changement d’approche radical. Contrairement aux pratiques tolérées jusqu’à présent, où les constructeurs déployaient des mises à jour à distance pour tester de nouvelles fonctions en conditions réelles, la Chine impose un retour à un contrôle plus strict. Les campagnes de test grandeur nature, souvent utilisées comme argument de vente, sont désormais dans le collimateur. Et les limitations ne concernent pas uniquement les fonctions de conduite : les mises à jour logicielles à distance, cœur du modèle Tesla, sont elles aussi soumises à des restrictions accrues.

Guerre commerciale et découplage technologique

Dans un contexte où les États-Unis accentuent la pression tarifaire, la Chine semble vouloir réaffirmer sa souveraineté technologique en fixant ses propres standards. Les nouvelles règles imposées aux constructeurs automobiles peuvent être perçues comme une réponse indirecte aux sanctions américaines : en limitant les marges d’innovation des firmes étrangères, Pékin réduit leur avantage concurrentiel sur son propre marché.

Elon Musk, dont l’entreprise est emblématique de cette industrie en mutation, se retrouve directement affecté par cette double pression. Entre les surtaxes douanières qui freinent les exportations et la réglementation chinoise qui restreint les fonctionnalités phares de ses véhicules, Tesla fait face à une situation particulièrement complexe. L’hypothèse d’un découplage partiel entre les deux premières puissances économiques mondiales n’est plus écartée, avec des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, les normes industrielles et les choix stratégiques des grands groupes technologiques.

L’issue de cette confrontation commerciale et technologique reste incertaine. Mais une chose est sûre : la Chine entend bien ne plus laisser aux géants étrangers le soin de définir les règles du jeu sur son territoire.