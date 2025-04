Elon Musk : beaucoup de promesses pour quel résultat ?

Elon Musk (Getty Images)

Dès les premiers jours suivant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Elon Musk a bénéficié d’une position centrale dans la stratégie économique de l’administration. Salué comme un allié influent, il s’est vu confier la lourde tâche de réorganiser les finances publiques. Le milliardaire avait alors présenté un plan ambitieux : réduire drastiquement les dépenses fédérales à hauteur de 2 000 milliards de dollars. Sa méthode ? Identifier les abus, limiter les fraudes et supprimer ce qu’il considérait comme des excès bureaucratiques.

Dans ses interventions, Musk a multiplié les déclarations spectaculaires sur le gaspillage au sein de l’État. Il affirmait qu’en observant attentivement n’importe quel secteur de l’administration, les anomalies budgétaires apparaîtraient d’elles-mêmes. Certaines de ses remarques ont choqué par leur ton volontairement provocateur, notamment lorsqu’il évoquait des cas extrêmes d’allocations versées sans raison apparente. Il assurait que grâce à un mélange de rigueur, de méthode et d’un regard extérieur, il serait possible de réduire de moitié le déficit dès les premières années.

Publicité

Une réalité bien moins flatteuse

Mais les engagements initiaux ont progressivement été revus à la baisse. La fameuse économie de 2 000 milliards s’est transformée en un objectif plus modeste, d’abord ramené à 1 000 milliards, puis à 150 milliards à peine, selon les dernières estimations. Ce chiffre, loin des promesses de campagne, représente une simple fraction de ce qui avait été annoncé avec emphase.

À cela s’ajoutent des approximations gênantes dans la communication. Un exemple marquant : une annonce récente évoquant un projet de 8 milliards de dollars, qui s’est avéré n’en représenter que huit millions. Une différence d’échelle qui soulève des doutes sur la rigueur des procédures internes. Ce type d’erreur alimente les critiques sur un style de gestion où les chiffres sont parfois avancés sans les vérifications préalables indispensables.

Les coupes budgétaires qui ont bel et bien été effectuées ont souvent visé des secteurs sensibles, comme la recherche scientifique ou l’aide aux populations vulnérables, sans impact significatif sur la réduction du déficit. Les effets réels restent donc très inférieurs aux annonces initiales, alors que les conséquences sur le terrain commencent à se faire sentir.

Une relation Trump-Musk sous tension potentielle

Si Elon Musk bénéficie encore de la confiance de Donald Trump, des signes de tension commencent à émerger. L’entourage de l’ancien président se montre de plus en plus prudent, notamment face à la complexité croissante du dossier budgétaire. Certains proches de Trump s’inquiètent du flou entourant les annonces et du manque de résultats tangibles. La question de la loyauté et des intérêts personnels de Musk, notamment ses relations avec la Chine dans le cadre de ses affaires privées, continue d’alimenter les soupçons.

Publicité

Une rupture entre les deux hommes n’est pas exclue si les économies promises tardent à se concrétiser ou si Musk continue à défrayer la chronique par ses prises de position non concertées. Une crispation dans cette alliance aurait des répercussions non seulement sur la dynamique interne de l’administration, mais aussi sur l’image que Trump souhaite renvoyer à son électorat : celle d’un pouvoir efficace, pragmatique et centré sur les résultats.

Alors que le cap des 100 jours approche, Elon Musk reste une figure centrale mais de plus en plus controversée. Entre attentes démesurées, communication hasardeuse et promesses qui s’étiolent, son bilan politique reste à construire. Et sa capacité à s’imposer comme un acteur crédible de la réforme publique, elle, est toujours en question.