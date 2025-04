Elon Musk : ce rival lance une offensive qui va changer la donne

En quelques années seulement, Starlink s’est établi comme un acteur incontournable de la connectivité mondiale. Le service satellite d’Elon Musk, qui compte désormais plus de cinq millions d’abonnés, permet d’accéder à Internet dans les régions les plus reculées du globe, du Groenland au Sahara, en passant par les zones maritimes. Sa présence est devenue essentielle dans des contextes critiques, comme sur la ligne de front ukrainienne ou lors de catastrophes naturelles telles que le séisme marocain de 2023 et récemment le cyclone Chido à Mayotte.

La constellation de Starlink, qui compte déjà plus de 7 000 satellites en orbite basse (environ 500 km d’altitude), bénéficie d’une avance considérable sur ses concurrents. Cette position dominante est désormais contestée par Jeff Bezos, dont le projet Kuiper d’Amazon entre dans la course avec le lancement des 27 premiers satellites prévu le 28 avril 2024. L’ambition du géant du commerce en ligne est d’en déployer plus de 3 000, notamment grâce à la fusée européenne Ariane 6.

Publicité

Enjeux technologiques et souveraineté

L’Europe entend également développer sa propre infrastructure satellitaire, une question cruciale de souveraineté numérique. OneWeb, une constellation privée opérée par le français Eutelsat, constitue une première étape, tandis que le programme Iris, bénéficiant de financements publics, ne devrait être opérationnel qu’à partir de 2030. Cette multiplication d’acteurs illustre l’importance stratégique de contrôler son accès à l’espace et aux communications.

Le principe technique reste similaire pour tous ces concurrents : déployer des satellites en orbite basse permettant un temps de latence réduit, garantissant ainsi une connexion Internet rapide et fiable même dans les zones dépourvues d’infrastructures terrestres. Cette course technologique s’intensifie alors que la demande mondiale pour une connectivité universelle ne cesse de croître.

Défis environnementaux et scientifiques

Cette prolifération de satellites n’est pas sans conséquences. Les astronomes alertent depuis longtemps sur les risques croissants de collisions orbitales, pouvant déclencher un effet domino catastrophique connu sous le nom de syndrome de Kessler, avec une multiplication exponentielle des débris spatiaux. Par ailleurs, l’observation astronomique est sérieusement entravée par ces objets réfléchissant la lumière solaire.