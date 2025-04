Développement au Maghreb : la Suisse en renfort

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

Le Maghreb et l’Europe partagent depuis longtemps des liens historiques, culturels et économiques solides. Ces relations, marquées par des échanges commerciaux et une coopération mutuellement bénéfique, ont été renforcées par des initiatives communes visant à promouvoir la stabilité régionale, le développement et la prospérité. Les pays du Maghreb, avec leurs économies en pleine évolution, cherchent à diversifier leurs partenariats pour impulser des réformes structurantes, en particulier dans des domaines clés tels que l’environnement, la migration, et le développement social. Parmi les partenaires engagés dans cette dynamique, la Suisse se distingue comme un acteur clé en Tunisie.

Une coopération axée sur un avenir durable

Le partenariat entre la Suisse et la Tunisie s’est développé autour de valeurs communes et de l’objectif partagé d’un développement durable et inclusif. Ce modèle de coopération repose sur l’échange d’expertise et de ressources entre les deux nations, qui œuvrent ensemble pour renforcer les réformes essentielles en Tunisie. Ce soutien se traduit par un programme de coopération pour la période 2025-2028, avec un budget de 210 millions de dinars (environ 60 millions de francs suisses), qui se concentrera sur des secteurs stratégiques comme l’économie, la gestion de la migration et les enjeux liés au changement climatique.

Publicité

Un partenariat fructueux au service de la Tunisie

Au-delà des investissements financiers, la Suisse s’est imposée comme un acteur de poids dans la création d’emplois en Tunisie. Classée parmi les dix premiers pays créateurs d’emplois étrangers dans le pays, la Suisse soutient plus de 14 000 emplois à travers une centaine d’entreprises. Cette initiative démontre non seulement l’engagement de la Suisse dans la stabilité économique tunisienne, mais aussi la profondeur de la coopération bilatérale qui s’est traduite par des projets concrets dans divers domaines.

En encourageant une coopération basée sur des réformes environnementales et économiques durables, la Suisse et la Tunisie entendent non seulement renforcer leurs liens, mais aussi poser les bases d’un avenir plus équitable et prospère pour les générations futures.