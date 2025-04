Elon Musk: de nouveaux ennuis annoncés en Europe

© rarrarorro / Shutterstock

Grok, l’intelligence artificielle lancée par Elon Musk fin 2023, représentait sa riposte aux géants du secteur comme ChatGPT. Le milliardaire avait créé cette IA après son acquisition de Twitter (renommé X) et suite à son départ du conseil d’administration d’OpenAI qu’il avait cofondé. Présentée comme une alternative « rebelle » aux autres modèles d’IA générative, Grok a été développée par xAI, entreprise distincte de X mais également fondée par Musk. Son objectif affiché: offrir un modèle d’intelligence artificielle moins filtré et plus direct que ses concurrents, capable de répondre avec humour à des questions controversées et d’accéder aux informations en temps réel via le réseau social X.

L’autorité irlandaise de protection des données (DPC) vient d’annoncer l’ouverture d’une enquête concernant X et son utilisation potentiellement problématique des données personnelles. Cette investigation se concentre spécifiquement sur l’exploitation des « données personnelles incluses dans les publications accessibles au public mises en ligne sur la plateforme de réseaux sociaux X par les utilisateurs » de l’Union Européenne et de l’Espace économique européen.

Publicité

L’enquête cherche à déterminer si X respecte le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans son utilisation des informations publiées par les utilisateurs européens pour l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle, notamment Grok.

Un nouveau front réglementaire pour le patron de X

Cette nouvelle enquête ajoute aux défis réglementaires auxquels fait face Elon Musk en Europe. Le RGPD impose des règles strictes quant à l’utilisation des données personnelles, exigeant notamment un consentement explicite des utilisateurs avant toute exploitation de leurs informations à des fins commerciales ou de développement.

La question centrale sera de déterminer si X a obtenu les autorisations nécessaires avant d’utiliser les publications de ses utilisateurs européens pour entraîner Grok. Si des infractions sont constatées, les sanctions pourraient être significatives, le RGPD prévoyant des amendes pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires mondial annuel.

Cette procédure s’inscrit dans un climat de vigilance accrue des autorités européennes envers les géants technologiques américains et leurs pratiques en matière de gestion des données personnelles. Pour Musk, qui a déjà manifesté son agacement face aux régulations européennes qu’il juge excessives, cette enquête pourrait marquer un nouveau chapitre dans ses relations tendues avec les instances réglementaires du Vieux Continent.

Publicité

Tesla en difficulté depuis l’engagement politique de Musk

Parallèlement à ses démêlés européens, Elon Musk fait face à des turbulences concernant Tesla depuis sa nomination à un poste consultatif auprès de l’administration Trump en février 2025. Le constructeur automobile a enregistré une baisse significative de sa valeur boursière, avec plusieurs investisseurs exprimant leur inquiétude quant au temps consacré par le PDG à ses activités politiques. Cette implication a également provoqué un mouvement de boycott parmi certains consommateurs traditionnellement acquis aux véhicules électriques, particulièrement en Californie et dans d’autres États progressistes. Des rapports internes font état de tensions croissantes au sein du conseil d’administration, certains membres craignant que l’attention divisée de Musk n’affecte la stratégie à long terme de l’entreprise dans un marché des véhicules électriques devenu hautement compétitif. Le constructeur doit également faire face à de nouveaux défis réglementaires, notamment concernant ses systèmes d’aide à la conduite dont l’appellation « Autopilot » est contestée par plusieurs autorités de sécurité routière.