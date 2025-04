Elon Musk enchaîne records sur records

Getty Images

SpaceX a atteint un jalon important ce dimanche 17 avril en réalisant son 250e lancement de satellites Starlink. Cette mission fait partie du vaste projet d’Elon Musk visant à fournir une connexion internet aux régions les plus reculées du globe. Grâce à la réutilisabilité de son lanceur Falcon 9, l’entreprise établit des records inédits dans le domaine spatial.

Ce dernier lancement met en lumière la cadence impressionnante de SpaceX. Il s’agissait du 476e vol du Falcon 9 depuis son entrée en service, et le booster utilisé effectuait son 20e vol, dont 13 consacrés aux satellites Starlink. Avec 48 lancements depuis le début de l’année, dont 31 pour Starlink, l’entreprise maintient un rythme sans précédent.

Publicité

Une constellation en pleine expansion

En seulement six ans, SpaceX a mis en orbite plus de 7 200 satellites opérationnels. La mission du 17 avril a transporté 23 nouveaux appareils, dont 13 dotés de la technologie « Direct to Cell« , permettant aux téléphones standards de se connecter directement aux satellites sans infrastructure terrestre. Cette innovation vise à offrir une connectivité dans les zones rurales, les régions isolées et potentiellement les océans.

La cadence soutenue des lancements permet à SpaceX de développer rapidement sa constellation et d’étendre sa couverture mondiale. Chaque mission renforce sa position dominante dans le secteur de l’internet satellitaire, tout en améliorant ses services pour les utilisateurs.

La concurrence s’intensifie

Alors que SpaceX poursuit son déploiement, Amazon se prépare à lancer les 27 premiers satellites de sa constellation Kuiper, qui devrait compter plus de 3 000 engins. Malgré l’avance considérable de SpaceX, le géant de l’e-commerce espère tirer parti de sa position dominante dans divers secteurs pour s’imposer sur le marché de l’internet spatial.