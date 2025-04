Elon Musk: la chute se poursuit mais il domine les grandes fortunes

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Les mesures protectionnistes récemment imposées par Donald Trump ont provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, entraînant une dévaluation généralisée des actifs boursiers. Ces décisions, notamment l’annonce de nouveaux droits de douane le 2 avril, ont particulièrement affecté les entreprises internationales et leurs dirigeants. Parmi les victimes notables figure Elon Musk, pourtant allié du président américain, dont la fortune a subi une érosion spectaculaire en dépit de sa position dominante parmi les milliardaires mondiaux.

Une fortune colossale en chute libre

Le mardi 8 avril marque un tournant symbolique pour le magnat de la technologie: sa fortune est passée sous la barre des 300 milliards de dollars, s’établissant à 298 milliards selon les estimations de Bloomberg. Cette baisse représente une perte de 4,4 milliards de dollars pour la seule journée de lundi, journée noire sur les marchés financiers mondiaux.

L’ampleur du recul est encore plus frappante sur une période étendue. Depuis le 1er janvier, Elon Musk a vu s’évaporer 135 milliards de dollars de son patrimoine. Plus récemment, la semaine qui a suivi l’annonce des droits de douane lui a coûté 35 milliards. Ces chiffres témoignent d’une dégradation accélérée qui n’avait pas été observée depuis novembre 2024.

Les multiples facteurs d’une dévaluation

Si les mesures protectionnistes de Donald Trump ont porté un coup dur à la valorisation des actifs de Musk, d’autres facteurs contribuent à cette dépréciation. Tesla, principal pilier de sa fortune, traverse une période difficile avec des ventes mondiales en recul de 13% au premier trimestre par rapport à l’année précédente. L’action du constructeur automobile a chuté de plus de 13% en une semaine et affiche une baisse vertigineuse de 42% depuis le début de l’année.

Malgré cette spirale négative, Elon Musk conserve sa position d’homme le plus fortuné de la planète, avec une avance considérable sur ses poursuivants. Jeff Bezos occupe la deuxième place avec 196 milliards de dollars, en baisse de 42,6 milliards depuis janvier. Suivent Mark Zuckerberg (183 milliards), Warren Buffett (154 milliards) et Bernard Arnault (150 milliards), ce dernier ayant également subi une perte notable de 7,56 milliards en une seule journée et de 26,2 milliards depuis le début de l’année.

Perspectives incertaines pour le titan industriel

La collaboration étroite entre Elon Musk et l’administration Trump, notamment sa participation active au « Department of Government Efficiency » (DOGE), soulève des questions sur l’avenir de ses diverses entreprises. Les analystes s’interrogent sur la capacité du milliardaire à redresser la barre de Tesla tout en jonglant avec ses responsabilités au sein de X, SpaceX et désormais dans la sphère gouvernementale. Les prochains trimestres seront déterminants pour évaluer si cette diversification de ses activités constitue un atout stratégique ou un fardeau supplémentaire. Malgré l’érosion actuelle de sa fortune, sa position de leader dans plusieurs secteurs d’avenir comme les véhicules électriques, l’exploration spatiale et l’intelligence artificielle lui confère toujours un potentiel de rebond considérable, à condition que les mesures protectionnistes n’entravent pas durablement la croissance mondiale.