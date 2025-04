Elon Musk : la tendance dangereuse se confirme

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Les ventes de Tesla dans l’Union européenne ont chuté de 36% en mars 2025 par rapport à mars 2024, selon l’Association des constructeurs (ACEA). Au premier trimestre, les immatriculations ont diminué de 45%, avec seulement 36 167 véhicules livrés contre 65 774 en 2024.

Cette baisse contraste avec la croissance de 17,1% du marché des véhicules électriques en mars, représentant 15,2% du marché automobile européen. Tesla, sous la direction d’Elon Musk, enregistre la plus forte baisse parmi les principaux constructeurs, avec une diminution de son chiffre d’affaires global de 9% au premier trimestre 2025, totalisant 19,3 milliards de dollars.

Des facteurs multiples derrière cette désaffection

Plusieurs raisons expliquent cette désaffection. L’image controversée d’Elon Musk, proche conseiller de Donald Trump, a suscité des actes de vandalisme, des appels au boycott et des manifestations. De plus, la gamme de véhicules vieillissante de Tesla peine à séduire face à une concurrence européenne et chinoise agressive.

Tesla a reconnu que « le changement des sensibilités politiques pourrait avoir un impact marqué sur la demande pour nos produits à court terme. » Ce constat intervient alors que les voitures électriques progressent en Allemagne, en Belgique et au Danemark, et commencent à décoller en Espagne et en Italie, malgré un recul en France (-14%) attribué à la baisse du bonus écologique.

Un marché européen en pleine mutation

Le marché automobile européen connaît une transformation profonde. Les modèles hybrides représentent 35,5% des immatriculations au premier trimestre 2025, dépassant les véhicules essence (28,7%). Sigrid de Vries, directrice générale de l’ACEA, souligne un « fossé persistant entre les objectifs ambitieux de décarbonisation et la réalité d’une adoption plus lente que prévu par les consommateurs. » Le marché automobile global stagne avec une légère baisse de 0,2% en mars sur un an, toutes énergies confondues.