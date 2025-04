Elon Musk recherche 20 milliards $ pour lancer un projet

Photo: Andrew Harnik/Getty

À contre-courant des difficultés financières de X, Elon Musk déploie une nouvelle stratégie ambitieuse. En effet, il souhaite lever environ 20 milliards de dollars pour propulser XAI Holdings, son projet de convergence entre intelligence artificielle et réseaux sociaux. Selon Bloomberg, la nouvelle structure, née en mars dernier de la fusion de sa startup d’IA XAI avec X (anciennement Twitter), vise à redéfinir le futur numérique à la croisée des algorithmes et de l’interaction sociale.

Si la levée de fonds aboutit, XAI serait valorisée à plus de 120 milliards de dollars, se positionnant comme la deuxième plus grosse opération de financement de l’histoire des startups, derrière OpenAI. Ce pari audacieux survient alors même que X ploie sous le poids d’une dette gigantesque.

Depuis sa transformation en entreprise privée par Elon Musk, la plateforme sociale peine à respirer financièrement. En mars 2024, elle a déboursé près de 200 millions de dollars pour rembourser les intérêts. D’ici la fin de l’année, sa charge annuelle d’intérêts devrait dépasser 1,3 milliard $, souligne Bloomberg. Face à cette pression financière, la collecte de fonds pour XAI a une double fonction : financer l’ambition de Musk dans l’intelligence artificielle, mais aussi soulager une partie de la dette héritée du rachat de Twitter. Derrière les discours futuristes, c’est donc aussi une opération de survie économique.

Cette offensive intervient dans un contexte où Elon Musk semble vouloir construire un écosystème intégré, mêlant communication, IA générative et services financiers, sous l’ombrelle de X. XAI incarne désormais une stratégie de consolidation, à la fois technologique et financière. En quête de partenaires et d’investisseurs prêts à parier gros sur sa vision, Musk joue une nouvelle fois sa réputation d’entrepreneur capable de renverser les tendances.