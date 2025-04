Elon Musk suscite une vive inquiétude, on vous explique pourquoi

Photo: Andrew Harnik/Getty

SpaceX a révolutionné le secteur spatial depuis sa création en 2002 par Elon Musk. L’entreprise a bouleversé l’industrie des lanceurs en développant des fusées réutilisables, réduisant drastiquement les coûts d’accès à l’espace. Sa constellation Starlink, composée de milliers de satellites en orbite basse, vise à fournir une connexion internet haut débit partout sur Terre, y compris dans les zones les plus reculées. Ce projet a permis des avancées technologiques majeures et offre des perspectives de connectivité mondiale inédites, tout en transformant profondément l’économie spatiale traditionnelle dominée auparavant par quelques acteurs gouvernementaux.

La pollution lumineuse spatiale menace l’astronomie

La multiplication des satellites en orbite basse perturbe considérablement les observations astronomiques. Ces objets artificiels génèrent des altérations visuelles sur les clichés du ciel profond et compromettent la précision des données recueillies. Les instruments d’observation, notamment ceux captant les ondes radio émises naturellement par les astres, voient leurs mesures brouillées par le trafic croissant d’appareils en orbite.

La communauté scientifique s’alarme particulièrement des conséquences sur les grands projets d’exploration cosmique. L’arrivée de milliers de nouveaux points lumineux en mouvement risque de masquer des phénomènes célestes transitoires essentiels à notre compréhension de l’univers. Les chercheurs craignent que certaines découvertes majeures deviennent impossibles à réaliser depuis la Terre, notamment l’identification d’objets célestes éphémères ou la détection précoce de corps potentiellement dangereux pour notre planète.

Des tentatives d’atténuation insuffisantes face à un problème culturel

La transformation du ciel étoilé soulève des questions qui dépassent le cadre scientifique. Pour de nombreuses cultures autochtones, l’altération de la voûte céleste représente une atteinte à un patrimoine ancestral et spirituel. Certains peuples, qui se repèrent traditionnellement grâce aux constellations ou organisent leurs rituels selon les cycles stellaires, voient leur héritage menacé. De plus, la luminosité artificielle perturbe les écosystèmes nocturnes, affectant notamment les migrations d’oiseaux et les comportements de nombreuses espèces animales dont le cycle biologique dépend de l’alternance naturelle entre jour et nuit. Cette appropriation non concertée du firmament est qualifiée par certains experts comme une forme moderne de colonisation.

Une course spatiale commerciale qui s’intensifie

La situation risque de s’aggraver avec l’arrivée imminente de nouveaux acteurs dans ce secteur stratégique. La Chine a récemment dévoilé son projet de méga-constellation nommée Guowang, prévoyant de déployer jusqu’à 13 000 satellites en orbite basse. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de rattrapage technologique et d’indépendance numérique face au quasi-monopole américain. En parallèle, l’Inde accélère également son programme spatial commercial, avec sa société NewSpace India Limited qui prépare le lancement de sa propre flotte de satellites de télécommunication.

Cette intensification de la concurrence internationale pourrait multiplier par quatre ou cinq le nombre d’objets en orbite d’ici 2030. Sans coordination mondiale ni réglementation contraignante, le risque d’une saturation de l’espace proche terrestre devient préoccupant. Au-delà de la pollution lumineuse, cette course effrénée augmente considérablement les risques de collisions orbitales et la génération de débris spatiaux, potentiellement catastrophiques pour l’ensemble des activités spatiales futures. Face à ces enjeux, des appels à l’établissement d’une gouvernance spatiale internationale plus stricte se multiplient, mais se heurtent aux intérêts économiques et stratégiques divergents des grandes puissances.