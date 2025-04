Espace : la Chine poursuit sa conquête

Photo unsplash

Au fil des décennies, l’espace est devenu bien plus qu’un terrain d’exploration scientifique : il s’impose désormais comme un champ stratégique, à la croisée des ambitions technologiques, économiques et géopolitiques. Les grandes puissances y investissent des ressources considérables, conscientes que la maîtrise de l’orbite terrestre et au-delà constitue un levier d’influence global. Parmi elles, la Chine s’illustre par une stratégie spatiale ambitieuse, soutenue par un engagement financier massif. Pékin fait du secteur spatial un pilier de sa montée en puissance, s’imposant progressivement comme un acteur incontournable aux côtés des États-Unis et de la Russie.

Dans ce contexte, un nouvel équipage s’apprête à rejoindre la station spatiale chinoise Tiangong. Prévu pour le jeudi à 17 h 17, heure de Pékin (9 h 17 GMT), le lancement de la mission Shenzhou-20 marquera une nouvelle étape dans le développement du programme spatial habité chinois. Trois astronautes participeront à cette mission de six mois : le commandant Chen Dong, vétéran de l’espace, sera accompagné de deux recrues effectuant leur premier vol. Chen Zhongrui, 40 ans, ancien pilote de l’armée de l’air, et Wang Jie, 35 ans, originaire de Mongolie-Intérieure, rejoignent ainsi l’élite des taïkonautes du pays.

À 46 ans, Chen Dong revient pour un troisième séjour en orbite. Il s’était déjà illustré en 2022 comme le premier Chinois à avoir passé plus de 200 jours dans l’espace. Lors d’une conférence de presse, il a affirmé vouloir transmettre son expérience aux nouveaux venus, dans une mission qui s’annonce autant formatrice que symbolique. Car au-delà de l’entraînement des astronautes, cette mission vise à renforcer la présence permanente de la Chine dans l’espace.

Portée par la volonté du président Xi Jinping, la Chine a mis en œuvre une feuille de route ambitieuse dans le domaine spatial. L’envoi d’un équipage sur la Lune à l’horizon 2030, suivi de la construction d’une base lunaire, témoigne de cette détermination. Le programme est largement soutenu par des investissements publics colossaux, conçus pour positionner la Chine comme une référence scientifique et technologique mondiale.

En multipliant les missions spatiales habitées, la Chine poursuit donc son objectif de long terme : non seulement rivaliser avec les puissances spatiales historiques, mais aussi affirmer une autonomie stratégique dans un secteur où les enjeux vont bien au-delà de l’exploration.