Football au Maghreb : 3 clubs sanctionnés par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a récemment pris des mesures disciplinaires d’envergure à l’encontre de trois clubs algériens évoluant dans ses compétitions. Le MC Alger (MCA), l’USM Alger (USMA) et le CS Constantine ont tous été épinglés pour des infractions liées à la sécurité, à la discipline et au comportement de leurs représentants lors de récents matchs continentaux.

Le MC Alger est le club le plus durement touché. À la suite de son match face aux Orlando Pirates en Ligue des champions, il a été condamné à disputer deux rencontres à huis clos. Cette décision fait suite à des incidents jugés inacceptables par l’instance dirigeante du football africain. De plus, deux membres du club ont été personnellement sanctionnés. En effet, le coordinateur Mohamed Khezrouni devra s’acquitter d’une amende de 15.000 $, tandis que le joueur Abdelkader Menezla a écopé d’une lourde amende de 100 000 $, une somme qui reflète la gravité des faits qui lui sont reprochés.

L’USM Alger n’est pas épargnée non plus. La CAF lui reproche des manquements à la sécurité et à la discipline lors de son match contre le CS Constantine. Résultat : un match à huis clos et une amende de 25 000 $. Bien que le CS Constantine n’ait pas été directement sanctionné sur le plan financier, son implication dans un environnement jugé défaillant sur le plan organisationnel le place sous étroite surveillance.

Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de la CAF de renforcer la rigueur et la discipline dans ses compétitions. L’intensité des matchs ne doit pas faire oublier les exigences liées à la sécurité, au fair-play et à la bonne organisation. Pour les clubs algériens, ces sanctions constituent un sérieux avertissement, tant sur le plan sportif que sur le plan de l’image.