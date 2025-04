Football féminin au Bénin : Talon fait une promesse aux Amazones après leur défaite

Photo : Présidence du Bénin

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu l’équipe féminine de football U17, le lundi 28 avril 2025, suite à leur défaite 4-1 face à la Zambie le samedi 26 avril dernier. Lors de cette rencontre, le chef de l’État a encouragé les joueuses et leur a fait une promesse de vacances.

Patrice Talon a félicité les Amazones pour leurs efforts. Il a indiqué que, bien qu’elles n’aient pas remporté le match, elles demeurent des vainqueurs. « Quand je vous vois jouer, toutes les fois que je vous ai vues sur le terrain, j’ai eu les larmes aux yeux », a-t-il déclaré. Le président a également souligné l’importance du travail et de la persévérance. « Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité. Parfois, les échecs sont utiles. Quand on gagne trop facilement, on n’est pas préparé à affronter les défis de la vie à long terme. Ceux qui ont toujours tout eu facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes et les plus honorables », a-t-il ajouté.

Reconnaissant les efforts consentis par les footballeuses, Patrice Talon a insisté sur l’importance d’avoir des moments de divertissement. « La vie n’est pas que le boulot. Le football que vous pratiquez, c’est du travail. Mais il faut aussi que vous puissiez vous amuser après cela », a-t-il déclaré. En guise de récompense, il leur a promis des vacances : « Ce sera mon cadeau pour vous, je vais vous offrir personnellement un temps de vacances », a-t-il dit.