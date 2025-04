Forbes : cette jeune milliardaire a détrôné Taylor Swift, on vous explique comment

Lucy Guo (Photo DR)

Depuis l’émergence de la Silicon Valley comme centre névralgique de l’innovation mondiale, des vagues entières de fortunes ont vu le jour à une vitesse inédite. Des jeunes passionnés de programmation ont transformé des idées en entreprises valant plusieurs milliards, souvent avant même la trentaine. Ce phénomène a bouleversé les repères traditionnels de la réussite économique, créant une classe de nouveaux riches issus non pas de grandes familles industrielles, mais de projets numériques lancés dans des garages ou des chambres d’étudiants. Pourtant, ce paysage n’est pas uniforme : à la lumière des succès spectaculaires émergent aussi des évictions, des conflits internes ou des reconversions forcées. C’est dans cette complexité que s’inscrit le parcours de Lucy Guo, aujourd’hui reconnue comme la plus jeune milliardaire autodidacte selon Forbes.

Une fortune construite en dehors des projecteurs

Lucy Guo, 30 ans, n’a pas attendu les honneurs pour poser les jalons de son empire. Bien qu’elle ait quitté Scale AI, l’entreprise qu’elle a cofondée en 2016, elle a conservé une part significative de son capital. Alors que la société spécialisée dans les technologies de traitement de données se prépare à une importante opération de revente d’actions, la valorisation actuelle de ses parts restantes frôle les 1,2 milliard de dollars. Cette position la propulse devant Taylor Swift, jusqu’ici détentrice du titre de plus jeune femme milliardaire autodidacte dans le classement Forbes.

Contrairement à d’autres figures emblématiques du numérique qui concentrent leur énergie sur un seul projet, Guo a multiplié les initiatives. Après avoir quitté Scale AI, elle a lancé Passes, une plateforme qui permet aux créateurs de contenus et personnalités publiques de proposer des vidéos, des échanges personnalisés et d’autres formes de contenus directement rémunérés par leurs abonnés. Ce modèle s’ancre dans une économie en pleine mutation, où la proximité entre célébrités et audience devient elle-même monétisable.

L’investissement comme levier de croissance

La stratégie de Lucy Guo ne se limite pas à la création d’entreprises. Elle a également fondé Backend Capital, un fonds d’investissement misant sur de jeunes pousses technologiques. En 2020, elle s’est engagée financièrement dans Ramp, une société développant des outils financiers pour entreprises. Ce choix, à l’époque perçu comme audacieux, s’est avéré payant : la start-up est aujourd’hui valorisée à plus de 13 milliards de dollars, et ses trois cofondateurs sont devenus milliardaires à leur tour. Ce type d’opération illustre le flair de Guo, capable d’identifier les bons créneaux avant leur envol.

Plutôt que de courir après la notoriété ou les fonctions de direction, elle semble privilégier la maîtrise stratégique à distance, en gardant un œil sur ses investissements et en restant libre de ses mouvements. Sa carrière témoigne d’un usage réfléchi des ressources, qu’il s’agisse de capital financier ou de réseau.

Un parcours atypique, mais révélateur d’une époque

En observant sa trajectoire, on perçoit une manière différente de concevoir la réussite : moins centrée sur l’exposition médiatique, plus orientée vers les résultats tangibles. Guo reconnaît d’ailleurs avec un certain détachement que cette richesse reste largement virtuelle, étant constituée pour l’essentiel de participations non encore converties en liquidités. Pourtant, elle incarne aujourd’hui un tournant générationnel où les figures montantes de la Tech ne sont plus nécessairement des PDG omniprésents, mais des bâtisseurs silencieux d’écosystèmes entiers.

En se positionnant sur des secteurs porteurs, en diversifiant ses initiatives et en valorisant le temps long, Lucy Guo s’est imposée comme un profil singulier dans un univers en constante mutation. Derrière ce nouveau record de précocité financière, se dessine aussi une nouvelle manière d’aborder l’ambition entrepreneuriale : plus agile, moins linéaire, et profondément ancrée dans la logique d’anticipation.