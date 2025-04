Fortunes : cette milliardaire cède sa place à la tête de sa compagnie

Françoise Bettencourt Meyers, 71 ans, a annoncé ce lundi 28 avril à l’AFP qu’elle quittait le conseil d’administration de L’Oréal, où elle siégeait depuis près de 30 ans. « Je ne quitte pas L’Oréal, mais son conseil d’administration« , a-t-elle précisé. L’héritière du géant mondial des cosmétiques cède son mandat d’administrateur à la holding familiale Téthys et son poste de vice-présidente à son fils aîné Jean-Victor, âgé de 38 ans.

Cette transition marque une nouvelle étape dans l’histoire familiale de l’entreprise, tout en assurant la continuité de l’influence des Bettencourt. « C’est un bonheur pour mon mari et moi de voir le lien se perpétuer entre notre famille et L’Oréal. Nous en profiterons aux côtés de nos fils Jean-Victor et Nicolas« , a-t-elle ajouté. Jean-Victor, comme son frère Nicolas, 36 ans, siège déjà au conseil d’administration du groupe.

Publicité

La femme la plus riche d’Europe

Françoise Bettencourt Meyers est actuellement considérée comme la femme la plus fortunée d’Europe et occupe la deuxième place mondiale parmi les femmes les plus riches, derrière Alice Walton, héritière de la famille fondatrice de Walmart, selon le classement établi par le magazine Forbes. Elle a hérité de cet empire cosmétique en 2017, suite au décès de sa mère Liliane Bettencourt à l’âge de 94 ans, qui était alors la femme la plus riche du monde.

Le parcours de Françoise Bettencourt Meyers a été marqué par son implication dans une affaire judiciaire retentissante. Elle a joué un rôle déterminant dans le procès qui a conduit à la condamnation de huit personnes accusées d’avoir abusé de la vulnérabilité de sa mère. Parmi les condamnés figurait notamment le photographe François-Marie Banier, qui avait reçu des cadeaux estimés à plusieurs centaines de millions d’euros.

L’avenir de la dynastie familiale

La passation de pouvoir au sein du conseil d’administration de L’Oréal s’inscrit dans une stratégie de transmission générationnelle soigneusement orchestrée. Tout en se retirant de ses fonctions exécutives, Françoise Bettencourt Meyers continue de veiller sur l’héritage familial à travers la présence de ses deux fils dans les instances dirigeantes du groupe, garantissant ainsi la pérennité de l’influence de la famille fondatrice au sein de la multinationale des cosmétiques.