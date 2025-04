Fortunes en Europe : l’entreprise de ce milliardaire perd son trône

Bernard Arnault. Photo: François BOUCHON/Le Figaro

Bernard Arnault, figure emblématique du luxe mondial, a construit son empire commercial à travers une série d’acquisitions stratégiques depuis les années 1980. À partir de la maison Christian Dior, il a façonné LVMH, désormais propriétaire de marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Moët & Chandon et Tiffany. Cette réussite exceptionnelle l’a hissé parmi les individus les plus fortunés au monde, régulièrement en compétition avec Elon Musk et Jeff Bezos pour la première place du classement global des milliardaires. Sa vision commerciale et son talent pour repérer les marques à potentiel ont transformé LVMH en un géant dominant du luxe, incarnant l’excellence française à l’échelle internationale.

Un renversement historique dans l’univers du luxe

Le paysage financier français vient de subir une transformation majeure. Hermès a surpassé LVMH pour devenir la première valeur du CAC 40, indice principal de la Bourse parisienne. Ce bouleversement spectaculaire propulse également la maison du fameux carré de soie au rang de société de luxe la mieux valorisée mondialement, avec une capitalisation de 248,60 milliards d’euros, devançant les 244,39 milliards du groupe de Bernard Arnault. Ce changement marque un tournant dans l’industrie du luxe où LVMH dominait depuis longtemps.

L’impact de cette révolution boursière dépasse les frontières françaises. Hermès se positionne désormais comme la troisième capitalisation européenne, derrière l’éditeur de logiciels allemand SAP et le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk. Cette performance illustre la montée en puissance d’une maison traditionnelle face aux géants industriels européens.

Les facteurs d’un changement inattendu

La dégringolade du titre LVMH de 7,82% en une journée a précipité ce remaniement hiérarchique. Les marchés ont réagi négativement après la publication de résultats trimestriels considérés comme insuffisants. Depuis janvier 2025, l’action LVMH a chuté de plus de 23%, reflétant l’inquiétude grandissante concernant ses perspectives de croissance.

Les défis de LVMH sont multiples. La demande chinoise, autrefois moteur de sa croissance, montre des signes d’affaiblissement continus depuis 2024. Sur le marché américain, le groupe fait face à un recul de ses ventes et à l’augmentation des droits de douane. Ces éléments, combinés aux tensions géopolitiques mondiales, créent un climat défavorable pour le titre. Les analystes financiers évoquent ouvertement « un début difficile pour 2025 » pour le conglomérat de luxe.

La solidité d’Hermès dans un marché volatil

Contrairement à son rival, Hermès affiche une santé financière remarquable. Depuis le début de l’année, son action a progressé de près de 1,5% sur le CAC 40, une performance notable alors que le secteur du luxe traverse une période de ralentissement après l’euphorie post-pandémie. Malgré un prix par action atteignant 2.355 euros, le titre Hermès continue d’attirer les investisseurs, témoignant d’une confiance exceptionnelle envers cette marque célèbre pour ses sacs Kelly et Birkin.

La robustesse d’Hermès repose sur une approche commerciale distinctive. Contrairement à LVMH et sa stratégie de diversification extensive, Hermès cultive la rareté et l’exclusivité. Ses produits emblématiques, souvent associés à de longues listes d’attente, maintiennent leur attrait même en période d’instabilité économique. Cette philosophie commerciale semble aujourd’hui plus résistante face aux fluctuations des marchés internationaux.

Cette redéfinition de la hiérarchie du luxe mondial pourrait signaler un changement de paradigme où la croissance rapide cède la place à une valorisation plus prudente de l’excellence et de la rareté. Pour Bernard Arnault, ce revers représente un défi majeur après des décennies de suprématie incontestée, l’obligeant potentiellement à reconsidérer la stratégie qui a bâti sa fortune.