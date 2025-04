Galaxy Fold 7 : ces changements majeurs attendus, voici la date annoncée

Lorsqu’il a présenté le tout premier Galaxy Fold en 2019, Samsung a ouvert une nouvelle voie dans l’univers du smartphone. À une époque où les écrans devenaient de plus en plus grands sans pour autant transformer la forme des appareils, le géant sud-coréen a parié sur la flexibilité. En introduisant un téléphone capable de se plier en deux, Samsung n’a pas seulement proposé un produit innovant, il a redéfini la frontière entre smartphone et tablette. Ce pari technologique, qui au départ semblait fragile et coûteux, a peu à peu trouvé son public et inspiré toute une industrie à explorer les possibilités du pliable. Aujourd’hui, alors que la concurrence se densifie, Samsung prépare le lancement du Galaxy Fold 7, un modèle qui entend marquer une nouvelle étape dans l’évolution des appareils pliants.

Une fiche technique portée par des choix audacieux

Le Galaxy Z Fold 7 promet des améliorations qui s’annoncent substantielles. Sous son écran interne de 8 pouces et son écran externe de 6,5 pouces, Samsung intègre cette fois le processeur Snapdragon 8 Elite, attendu pour offrir un gain de performances de près de 45 % par rapport à la génération précédente. L’appareil proposera deux configurations de mémoire vive, 12 ou 16 Go, et un espace de stockage atteignant jusqu’à 1 To. La batterie, d’une capacité de 4 400 mAh, conserve ses vitesses de charge rapide filaire de 25 W et sans fil de 15 W.

Publicité

Sur le plan photographique, le Fold 7 se doterait d’un capteur principal de 200 mégapixels, renforçant sa position parmi les modèles les mieux équipés. D’autres composants, tels que le système de refroidissement avec une chambre d’évaporation élargie, ainsi qu’une charnière retravaillée, promettent d’améliorer la durabilité et la gestion thermique. L’expérience utilisateur devrait aussi bénéficier d’un écran interne dont le pli serait à peine perceptible, d’une caméra sous l’écran optimisée et d’une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

Design affiné et nouvelle expérience d’utilisation

Samsung a particulièrement travaillé sur la finesse du Fold 7. En position ouverte, l’appareil atteindrait une épaisseur de seulement 4,5 mm, contre 5,6 mm pour le Fold 6. Une évolution qui s’accompagne d’une amélioration de la robustesse de l’écran, offrant une meilleure longévité à l’usage quotidien. Cette quête de perfection s’illustre aussi par l’apparition d’une nouvelle déclinaison de couleur : un rouge corail, qui pourrait séduire les utilisateurs en quête d’originalité.

L’arrivée du Galaxy Fold 7 s’accompagnera également du déploiement d’Android 16 couplé à la surcouche One UI 7.0, avec la promesse d’une interface encore plus fluide et adaptée aux usages sur grand écran. La révision du moteur de vibration et l’amélioration des haut-parleurs témoignent aussi de la volonté de Samsung d’affiner chaque détail pour offrir une expérience premium.

Perspectives et calendrier de lancement

La production de masse des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 a débuté dès mai 2025, avec une présentation officielle attendue en juillet lors du prochain Galaxy Unpacked. Samsung entend ainsi respecter son rythme de lancement traditionnel tout en consolidant son avance sur le marché des smartphones pliants. Cependant, malgré ces avancées, la marque prévoit une baisse des ventes, avec un objectif révisé à 5 millions d’unités, reflet d’un marché moins dynamique qu’espéré.

Publicité

Dans ce contexte, Samsung explore de nouvelles voies. Outre les Fold et Flip, un modèle tri-fold, capable de se plier en trois, serait en développement. Si aucune date de sortie n’a été confirmée, ce projet montre que Samsung cherche à élargir son offre pour séduire des utilisateurs de plus en plus exigeants. De son côté, la concurrence, notamment des constructeurs chinois comme Huawei, progresse rapidement, poussant Samsung à innover sans relâche pour conserver son leadership.