Himra face à Life TV : une controverse qui enflamme les réseaux sociaux

Himra (DR)

Himra est un artiste influent du rap ivoirien qui s’est construit une solide base de fans. Sa popularité grandissante lui a permis de se hisser parmi les figures importantes de la scène musicale locale. Reconnu pour son style distinctif et ses textes percutants, il a su fidéliser un public qui n’hésite pas à le défendre ardemment, comme l’illustre la récente confrontation avec la chaîne de télévision Life TV. Cette affaire révèle les dynamiques complexes entre artistes, médias et audiences dans le paysage culturel ivoirien actuel.

L’affaire Bamby déclenche une tempête médiatique

Les tensions ont récemment éclaté entre Life TV et Himra lorsque l’artiste Bamby a été empêchée de promouvoir sa collaboration avec le rappeur dans l’émission « Le WAM » de Willy Dumbo le 15 avril 2025. Sur Facebook, Bamby a révélé : « Je me suis rendue sur l’émission de Willy (que je remercie pour la considération). Mais le patron de la chaîne a refusé catégoriquement de me recevoir si c’était pour faire la promotion de mon titre avec Himra. »

Cette situation a provoqué la colère des fans de Himra qui ont massivement commenté les publications de Life TV, poussant la chaîne à désactiver les commentaires sur plusieurs de ses posts Facebook. Un message s’affiche désormais sous les publications de la chaîne : « Life TV a limité qui peut commenter cette publication. »

Face à cette escalade, Life TV a publié un communiqué rappelant les raisons de sa brouille avec Himra, revenant sur l’incident du 8 février 2025. La chaîne a expliqué que l’artiste ne s’était pas présenté au tournage de l’émission Life Weekend alors qu’une équipe avait été mobilisée un jour non ouvré. Malgré une tentative de compromis, où la chaîne proposait une apparition sur le plateau de WAM et une reprogrammation du Life Weekend sous condition d’excuses, l’artiste serait arrivé tardivement et aurait refusé ces conditions. Life TV avait alors décidé de « suspendre temporairement toute collaboration avec l’artiste ».

La riposte cinglante de Himra

En réponse à ce communiqué, Himra a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, portant de graves accusations contre la direction de Life TV. « Non monsieur le directeur faut dire que tu voulais 8 millions dans mes 55 plaques et j’ai refusé, voilà où tu t’es gamé sur moi sinon Wam j’étais bel et bien là tu m’as juste empêché. Désolé pour la première émission, » a-t-il déclaré, suggérant que le conflit aurait pour origine une tentative d’extorsion de la part de la chaîne.

Cette déclaration explosive insinue qu’un dirigeant de Life TV aurait demandé une commission de 8 millions sur ses 55 millions (les « 55 plaques » dans le langage familier). Le refus de l’artiste d’accéder à cette demande serait, selon lui, la véritable raison du différend. Himra affirme également qu’il était bien présent pour l’émission WAM mais qu’on l’aurait empêché d’y participer, contredisant ainsi la version de la chaîne. Il reconnaît toutefois son absence lors de la « première émission », faisant référence au Life Weekend du 8 février.

Un conflit aux multiples facettes

Dans son communiqué, Life TV a également tenu à préciser que le PDG de la chaîne, M. Fabrice Sawegnon, « n’intervient pas dans les décisions opérationnelles liées à la programmation des invités ou des artistes », se démarquant ainsi des accusations potentielles. La chaîne a également évoqué le cas de Bamby, qualifiant l’incident de « situation regrettable » résultant « d’un manque de communication interne ».

Cette controverse met en lumière l’influence croissante des artistes sur les plateformes numériques, où ils peuvent directement partager leur version des faits avec leurs fans. La mobilisation massive des admirateurs de Himra illustre également comment les réseaux sociaux transforment les rapports de force entre médias traditionnels et personnalités publiques en Côte d’Ivoire, offrant aux artistes un espace pour contester publiquement les narratifs officiels des institutions médiatiques.