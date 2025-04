Hydrogène vert au Maghreb: l’UE initie un important projet

Photo DR

Dans la quête mondiale de solutions énergétiques durables, l’hydrogène vert émerge comme une technologie révolutionnaire. Obtenu par décomposition de l’eau grâce à l’électricité renouvelable, ce combustible propre permet de stocker l’énergie solaire ou éolienne tout en offrant une alternative viable aux carburants fossiles dans des domaines comme la sidérurgie, la fabrication d’engrais ou l’aviation. Les territoires du Maghreb, baignés par un ensoleillement exceptionnel, présentent des conditions idéales pour développer cette filière à moindre coût, positionnant la région comme un acteur potentiellement majeur sur l’échiquier énergétique mondial du XXIe siècle.

Un partenariat stratégique Europe-Algérie

Un nouveau chapitre dans les relations énergétiques euro-maghrébines s’est ouvert le 14 avril dernier à Alger. Le projet baptisé « Taqaty+ » matérialise une collaboration tripartite entre l’Algérie, l’Allemagne et l’Union européenne autour du développement de l’hydrogène vert. Cette initiative bénéficie d’une enveloppe de 28 millions d’euros, témoignant de la détermination européenne à diversifier ses approvisionnements énergétiques tout en accompagnant la transition écologique de ses partenaires méditerranéens. Le financement provient conjointement du ministère allemand de la Coopération économique et de l’Union européenne, tandis que l’expertise technique sera fournie par la GIZ allemande en collaboration avec les autorités algériennes de l’énergie.

Le désert algérien, futur poumon énergétique européen

Les vastes plaines sahariennes algériennes pourraient bientôt devenir les centrales électriques du futur pour l’Europe. Comme un immense capteur solaire naturel, ce territoire offre une irradiation exceptionnelle, condition primordiale pour produire de l’hydrogène vert économiquement viable. Cette complémentarité naturelle entre les besoins européens et les ressources algériennes constitue le fondement même du projet « Taqaty+ ». Lors du lancement, le représentant diplomatique allemand a clairement exprimé la vision européenne en qualifiant l’Algérie de partenaire essentiel pour les énergies renouvelables, soulignant l’importance capitale de l’hydrogène vert dans les plans européens de neutralité carbone.

Quatre années pour bâtir l’avenir énergétique maghrébin

Loin d’être une simple initiative symbolique, le programme « Taqaty+ » se déploiera sur quatre années intensives jusqu’en mai 2029. Cette durée reflète l’ampleur des transformations nécessaires, depuis la formation de compétences locales jusqu’à l’élaboration de cadres réglementaires adaptés. L’ambition centrale consiste à façonner un écosystème complet autour de l’hydrogène vert algérien, en tirant pleinement parti des avantages naturels du pays tout en créant une filière industrielle génératrice d’emplois et de valeur ajoutée locale.

Ce projet marque un tournant historique dans les relations énergétiques euro-méditerranéennes. Traditionnellement exportatrice d’hydrocarbures vers l’Europe, l’Algérie pourrait désormais devenir fournisseur d’une énergie propre et inépuisable. Pour le pays maghrébin, cette réorientation représente une opportunité unique de moderniser son économie et de réduire sa vulnérabilité face aux fluctuations des marchés pétroliers et gaziers. La valorisation du potentiel solaire algérien pour produire de l’hydrogène vert illustre parfaitement comment les défis climatiques peuvent catalyser de nouvelles formes de coopération internationale mutuellement bénéfiques.

Au-delà des aspects techniques et financiers, « Taqaty+ » symbolise une nouvelle dynamique diplomatique où les questions environnementales deviennent le ciment de partenariats renforcés. Cette molécule d’hydrogène, la plus simple du tableau périodique, pourrait paradoxalement devenir l’élément le plus sophistiqué d’une relation renouvelée entre l’Europe et l’Afrique du Nord. En associant l’expertise technologique européenne aux ressources naturelles algériennes, ce projet jette les bases d’un modèle de collaboration Nord-Sud équilibré, où chaque partenaire apporte sa contribution unique à un objectif commun : une économie mondiale décarbonée.