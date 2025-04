Maghreb : 2 patrouilleurs américains achetés par ce pays

Kaïs Saïed (photo DR)

La cérémonie officielle marquant l’entrée en service des patrouilleurs maritimes Tazarka et Menzel Bourguiba a eu lieu jeudi matin à la base navale principale de La Goulette, sous la supervision du ministre de la Défense nationale, Khaled Shili. Ces navires s’intègrent désormais à la flotte tunisienne dans le cadre d’un partenariat stratégique avec les États-Unis.

L’événement a rassemblé l’ambassadeur américain Joey Hood, le commandant de la Sixième Flotte américaine, ainsi que plusieurs hauts responsables militaires et civils des deux pays. Dans son discours, le ministre Shili a souligné la solidité des relations tuniso-américaines, qu’il qualifie de « stratégiques », basées sur des intérêts communs et un respect mutuel. Il a mis en avant l’excellence de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la feuille de route 2020-2030, et a réaffirmé la détermination de la Tunisie à approfondir ce partenariat privilégié.

Un renforcement crucial des capacités maritimes

Le ministre a indiqué que l’acquisition de ces deux patrouilleurs constitue une avancée significative pour la protection des frontières maritimes tunisiennes, dans un contexte régional marqué par la multiplication des menaces sécuritaires.

Parmi ces défis figurent le trafic d’êtres humains, la contrebande, la criminalité organisée, la migration irrégulière et le terrorisme.

La Tunisie, se positionnant comme un pôle de stabilité et un acteur sécuritaire régional, s’engage résolument à développer ses capacités opérationnelles et à moderniser ses équipements militaires.

Perspectives de coopération future

L’ambassadeur américain Joey Hood a réaffirmé le statut privilégié de la Tunisie en tant que « principal allié des États-Unis en dehors de l’OTAN ». Il a salué le rôle actif du pays dans la lutte contre les trafics maritimes, le terrorisme, ainsi que sa participation aux missions humanitaires sur le continent africain. De son côté, le commandant de la Sixième Flotte a insisté sur l’importance des partenariats solides pour garantir la sécurité maritime régionale.