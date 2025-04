Maghreb : 50000 tonnes de blé exporté par la France vers ce pays

Photo Unsplash

La France continue de jouer un rôle stratégique dans l’approvisionnement en céréales du Maroc. Au cours de la dernière semaine, près de 50 000 tonnes de blé tendre ont été expédiées vers le royaume depuis le port de Rouen, principal hub d’exportation céréalière français.

Selon les chiffres publiés par l’exploitant portuaire Haropa, ces cargaisons représentent plus de la moitié des exportations totales de blé tendre depuis Rouen sur cette période, qui s’élèvent à 87 000 tonnes. Le Maroc a réceptionné deux lots distincts, l’un de 30 000 tonnes, l’autre de 19 802 tonnes.

Cette dynamique d’exportation illustre l’étroite coopération agricole entre la France et le Maroc, mais intervient également dans un contexte de baisse des expéditions globales de blé tendre depuis Rouen. En effet, 214 700 tonnes ont été exportées en mars, bien en deçà des 700 000 tonnes enregistrées à la même période l’an dernier.

Le Maroc, confronté à une forte variabilité climatique impactant ses rendements céréaliers, s’appuie de plus en plus sur les importations pour sécuriser son approvisionnement. La France, avec ses infrastructures portuaires performantes et sa production abondante, reste un partenaire privilégié.

Cette tendance pourrait se poursuivre au cours des prochains mois, alors que le Maroc cherche à garantir la stabilité de ses réserves alimentaires dans un contexte marqué par des fluctuations sur le marché international des céréales.