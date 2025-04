Maghreb: ce pays transforme les déchets européens en richesses

Photo DR

La gestion des déchets est devenue un enjeu central dans la recherche d’un modèle économique plus respectueux de l’environnement. À l’heure où la pression sur les ressources naturelles s’accentue, la valorisation des matières résiduelles apparaît comme une solution stratégique. Transformer les déchets en ressources permet non seulement de réduire l’empreinte écologique, mais aussi de soutenir le développement industriel en optimisant l’utilisation des matériaux existants. C’est dans cette dynamique que de nombreux pays investissent dans des filières de recyclage, à la fois pour répondre aux défis environnementaux et pour stimuler leur économie.

Le Maroc, engagé dans une politique active de valorisation des matières recyclables, s’est imposé ces dernières années comme un acteur de plus en plus important dans l’importation de déchets européens. Selon des données relayées par Hespress et basées sur les statistiques d’Eurostat, le pays a importé 821 500 tonnes de matières premières recyclables en 2024, comprenant déchets, ferrailles et matières secondaires. Le marché français est la principale source de ces importations, avec plus de 164 000 tonnes, suivi de près par la Pologne (163 000 tonnes) et l’Espagne (125 500 tonnes).

Publicité

La dynamique observée n’est pas totalement linéaire. En 2023, les exportations européennes de matières premières recyclables vers le Maroc avaient atteint environ 890 000 tonnes. Cette légère baisse en 2024 traduit une évolution du marché, sans pour autant remettre en cause l’importance stratégique que représente le recyclage pour le royaume. D’ailleurs, le volume des métaux recyclables européens importés reste significatif : il s’est élevé à 517 000 tonnes en 2024.

Les flux de matières organiques suivent une tendance particulière. Eurostat précise que les exportations de déchets alimentaires et organiques de l’Union européenne vers le Maroc ont totalisé 200 600 tonnes en 2024. Parallèlement, le royaume a exporté vers l’UE seulement 160 000 tonnes de ces mêmes matières sur la même période, selon les informations recueillies par Hespress. Cet écart illustre l’orientation marocaine vers une économie de transformation, où les déchets importés servent de base à une production locale enrichie.

L’évolution sur quatre ans montre une montée en puissance notable : entre 2020 et 2024, les importations de matières premières recyclables depuis l’Europe vers le Maroc sont passées de 300 000 tonnes à plus de 800 000 tonnes. Cette progression témoigne d’une volonté de structurer un véritable écosystème autour de la valorisation des déchets, considéré à la fois comme une opportunité économique et comme une réponse aux défis environnementaux contemporains.