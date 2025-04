Maghreb: cette plage figure parmi les plus belles du monde

Plage de Legzira. Photo : DR

Berceau de cultures millénaires et de paysages d’une grande diversité, le Maroc séduit par ses contrastes saisissants. Des sommets enneigés de l’Atlas aux vastes étendues désertiques du Sahara, en passant par les vallées verdoyantes et les villes historiques, le pays offre aux visiteurs une richesse naturelle et patrimoniale unique. Parmi ces trésors, les plages marocaines attirent par leur beauté singulière, et l’une d’elles se distingue même à l’échelle mondiale.

La plage de Legzira, nichée dans la province de Sidi Ifni, s’est hissée parmi les 100 plus belles plages du monde selon un classement établi par la marque Corona. Elle occupe la 30ᵉ position, aux côtés de célèbres rivages situés au Brésil, au Royaume-Uni, en Thaïlande, en France ou encore en Australie. Connue pour ses majestueuses falaises rouges sculptées par l’érosion, Legzira s’étire sur près de huit kilomètres, offrant un panorama naturel impressionnant qui attire aussi bien les promeneurs que les amateurs de sports nautiques.

Alors que la plage de Whitehaven en Australie domine ce classement mondial, suivie par Lucky Bay et la baie de Yalong en Chine, la présence de Legzira témoigne de la capacité du Maroc à rivaliser avec les plus belles destinations balnéaires internationales. La plage constitue également un atout touristique majeur pour la région de Guelmim-Oued Noun, participant au rayonnement de ce territoire au-delà des frontières nationales.

Légzira n’est pas seulement un lieu de détente, mais un véritable site naturel où se mêlent le vent, les vagues et la roche dans une harmonie saisissante. Son classement parmi les joyaux côtiers du monde est un rappel de la richesse du patrimoine naturel marocain et de l’attrait croissant du pays auprès des voyageurs en quête de paysages authentiques.