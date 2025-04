Maghreb: cette ville classée parmi les merveilles du monde

Terre de contrastes et de lumière, le Maroc séduit depuis des décennies les voyageurs du monde entier. Entre ses plages bordées par l’Atlantique et la Méditerranée, ses massifs montagneux, ses vastes étendues désertiques et ses cités millénaires, le pays offre une richesse culturelle et naturelle remarquable. Ce mélange d’histoire, d’hospitalité et de diversité attire chaque année des millions de touristes en quête d’authenticité. C’est dans ce contexte que l’une de ses villes emblématiques a récemment retenu l’attention d’un célèbre magazine international.

Chefchaouen, nichée dans le nord montagneux du pays, s’est vue attribuer une place parmi les plus belles villes du monde par Architectural Digest, une revue spécialisée dans l’architecture et le design. Cette reconnaissance repose sur l’esthétique singulière de cette cité aux murs bleus, une teinte omniprésente qui continue d’interroger et d’émerveiller. Selon diverses hypothèses, cette couleur emblématique aurait été introduite par des populations juives ayant trouvé refuge dans la région au XVe siècle, d’autres y voient un moyen de repousser les moustiques, ou encore une manière de rappeler les teintes de la mer.

L’intérêt suscité par Chefchaouen dépasse le simple attrait visuel. Le Sun, média britannique influent, lui consacre un article élogieux, soulignant sa proximité avec le Royaume-Uni et la facilité d’accès depuis Londres jusqu’à Tanger, puis par voie terrestre. Le journal met également en avant l’aspect économique de la destination, en particulier pour les voyageurs au budget modeste : restauration abordable, hébergements accessibles, sans pour autant sacrifier l’expérience culturelle.

Fondée en 1471 par des Juifs et des Maures fuyant l’Espagne, Chefchaouen conserve une architecture traditionnelle qui s’exprime notamment à travers sa médina, inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Ses ruelles étroites, dominées par la Kasbah fortifiée et la Grande Mosquée au minaret octogonal, témoignent d’un passé riche et préservé.

Au-delà des monuments, la ville attire aussi pour ses marchés regorgeant de produits locaux – du safran aux objets artisanaux – et ses spécialités culinaires typiques comme le tajine, à déguster dans des établissements conviviaux aux prix attractifs. Ce mélange d’authenticité, d’accessibilité et d’esthétique a sans doute contribué à faire de Chefchaouen une destination prisée, non seulement pour les amateurs de belles images, mais aussi pour ceux en quête d’un voyage profondément humain.