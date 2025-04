Maghreb : du matériel médical destiné à un pays volé en France

photo d'illustration

Les hôpitaux jouent un rôle essentiel dans l’accès aux soins et la sauvegarde des vies humaines. Ces structures, souvent soutenues par des dispositifs de coopération internationale, dépendent aussi d’initiatives associatives pour renforcer leurs équipements, en particulier dans les pays à faibles ressources. Grâce à des dons, du matériel reconditionné et des contributions bénévoles, certaines organisations permettent à des établissements de santé de fonctionner dans des conditions plus dignes. Mais lorsque ces élans de solidarité sont entravés, c’est l’ensemble d’une chaîne d’espoir qui se brise.

À Metz-Frescaty, sur une ancienne base militaire entre Marly et Augny, l’association pour le développement international Lorraine (Adip) a été la cible d’un vol conséquent. Le président de l’organisation, Claude Hentzien, a découvert les faits au matin du samedi 5 avril 2025. L’effraction a été d’une violence symbolique autant que matérielle : les voleurs ont non seulement pénétré les locaux, mais ont également saboté le réseau électrique, compromettant temporairement les activités logistiques de l’association. Une entreprise belge a toutefois proposé son aide pour remettre en état le système endommagé.

Parmi les équipements subtilisés figurent quatre tentes de 70 kg fournies par la sécurité civile, du petit matériel chirurgical, 17 ordinateurs tout-en-un prisés pour leur robustesse et leur simplicité d’usage, ainsi que des consommables d’imprimantes de radiologie, dont la valeur est particulièrement élevée. À cela s’ajoute le vol de nombreux cageots de denrées alimentaires appartenant à une association voisine. Le tout représente un préjudice estimé à 50 000 euros.

Si la perte est importante sur le plan financier, elle l’est encore plus du point de vue humanitaire. Plusieurs respirateurs ont été dérobés. Bien que datant d’une quinzaine d’années, ces appareils avaient été soigneusement révisés et étaient parfaitement fonctionnels. Leur disparition affecte directement des patients au Maroc, au Mali et au Cambodge, où l’Adip comptait les expédier. Selon Claude Hentzien, ces équipements, de plus en plus rares sur le marché, sont vitaux dans les contextes où les moyens médicaux sont limités.

L’émotion suscitée par cet acte a rapidement mobilisé un élan de solidarité locale. Des Mosellans se sont manifestés pour soutenir l’association, illustrant l’attachement d’une communauté à ses valeurs de coopération et d’humanité. En dépit de cette épreuve, l’Adip s’organise pour reprendre ses missions et assurer, tant bien que mal, la continuité de son action en faveur des hôpitaux partenaires.