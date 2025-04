Maghreb: Elon Musk annoncé dans ce pays

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Né en Afrique du Sud en 1971, Elon Musk a connu un parcours entrepreneurial exceptionnel après avoir quitté son pays natal à l’âge de 17 ans. D’abord diplômé de l’Université de Pennsylvanie en économie et en physique, il s’est rapidement tourné vers l’entrepreneuriat technologique. Co-fondateur de PayPal, il a ensuite créé ou dirigé plusieurs entreprises devenues des géants mondiaux : Tesla Motors dans l’automobile électrique, SpaceX dans l’aérospatiale, Neuralink dans les interfaces cerveau-machine, et plus récemment Twitter (rebaptisé X). Sa fortune, estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars, en fait l’une des personnes les plus riches du monde, connue pour ses ambitions disruptives dans de multiples secteurs industriels.

Le Maroc, destination stratégique pour Tesla et Starlink

Le Maroc continue de renforcer ses liens avec les entreprises d’Elon Musk. Depuis 2021, STMicroelectronics, basée à Bouskoura près de Casablanca, produit des composants automobiles pour Tesla. Cette collaboration industrielle témoigne de l’intégration du Royaume dans la chaîne de valeur mondiale des véhicules électriques.

Au-delà du secteur automobile, des pourparlers sont actuellement menés pour l’introduction de Starlink au Maroc. Ce service d’internet par satellite pourrait transformer l’accès au numérique dans les zones reculées du pays, apportant une connectivité haut débit là où les infrastructures terrestres font défaut.

Une tournée africaine symbolique pour le milliardaire

Le magnat de la technologie prévoit une tournée africaine qui débutera par l‘Afrique du Sud, sa terre natale. Il poursuivra son voyage à Nairobi, au Kenya, le 13 juin, où il rencontrera développeurs et responsables politiques selon le journal The Standard.

Casablanca devrait constituer la dernière étape de ce périple à travers le continent africain. Cette visite au Maroc souligne l’importance croissante du pays comme hub technologique et industriel en Afrique, capable d’attirer l’attention des plus grands entrepreneurs mondiaux.