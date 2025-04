Maghreb : la Turquie ouvre un nouveau consulat

kremlin.ru CC BY 4.0

La diplomatie turque franchit une nouvelle étape en Afrique du Nord et particulièrement au Maghreb. Ce vendredi, la Turquie a officiellement inauguré un consulat général à Oran, deuxième plus grande ville d’Algérie, marquant ainsi sa volonté de renforcer ses relations bilatérales avec le pays maghrébin.

Comme l’ont indiqué nos confrères d’Algerie360, l’ouverture de cette nouvelle représentation diplomatique a été présidée par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en présence de plusieurs responsables algériens. Ce geste hautement symbolique témoigne du désir d’Ankara de densifier sa présence en Algérie au-delà de la capitale, Alger, et de poser les bases d’une coopération de proximité plus dynamique.

L’installation d’un consulat à Oran n’est pas anodine. Située à l’ouest du pays, la ville est un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux, industriels et universitaires. En ciblant cette métropole portuaire, la Turquie entend faciliter les démarches administratives pour ses ressortissants tout en créant un canal diplomatique supplémentaire pour soutenir ses entreprises actives dans la région.

Les relations turco-algériennes ont connu ces dernières années une dynamique ascendante, portée par des intérêts communs dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la défense, et de la culture. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé les 5 milliards $, et plusieurs conglomérats turcs opèrent déjà en Algérie dans des secteurs clés. Cette ouverture diplomatique à Oran s’inscrit donc dans une logique plus large d’alignement stratégique. En effet, Ankara multiplie les initiatives diplomatiques sur le continent africain pour étendre son influence politique et économique.

Au-delà des enjeux économiques, la Turquie mise aussi sur une diplomatie de proximité. Le consulat d’Oran servira à renforcer les liens humains entre les deux peuples, à travers des initiatives culturelles, universitaires et touristiques. Il facilitera également l’obtention de visas et l’assistance aux citoyens turcs vivant ou travaillant dans l’ouest algérien.