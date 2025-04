Rivalités au Maghreb : la France enfonce le clou

Le dossier du Sahara occidental, l’un des plus sensibles du continent africain, vient de franchir une nouvelle ligne rouge diplomatique. Et cette fois, c’est la France qui en tient la plume. En annonçant l’ouverture imminente de services consulaires à Laayoune et Dakhla (les deux principales villes du Sahara occidental) Paris confirme, dans les faits, son alignement sur la position marocaine. Une décision qui risque d’aggraver une rivalité entre Rabat et Alger.

Depuis la lettre d’Emmanuel Macron adressée au roi Mohammed VI en juillet 2024, reconnaissant explicitement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la diplomatie française s’était faite discrète, voire prudente. Mais l’annonce de la délivrance prochaine de visas pour la France directement depuis Laayoune et Dakhla donne un tour résolument concret à ce changement de cap. C’est un signal politique fort.

Publicité

Ces deux villes regroupent environ 60 % de la population sahraouie vivant dans les zones administrées par le Maroc. En y installant des guichets consulaires, la France acte sur le terrain ce que Rabat considère comme une victoire diplomatique majeure. Les tensions entre l’Algérie et le Maroc, déjà exacerbées par la rupture des relations diplomatiques en 2021, pourraient ainsi connaître une nouvelle escalade.

L’Algérie et le Maroc, ce sont deux visions opposées de l’Afrique du Nord. Rabat capitalise sur un activisme diplomatique tous azimuts (Afrique subsaharienne, Europe, Golfe) pour faire reconnaître sa souveraineté sur le Sahara, présentée comme une condition non négociable de sa stabilité territoriale. L’Algérie, quant à elle, campe sur une ligne de principe fondée sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, avec un attachement particulier au rôle de l’Union africaine et des Nations unies.

La France, en s’impliquant de manière plus visible, prend-elle un risque de se brouiller encore plus avec Alger surtout quand on sait que le climat est très tendu entre les deux capitales. Il faudra désormais observer si cette évolution sera suivie d’effets par d’autres puissances européennes, ou si elle isolera davantage Paris dans un dossier où la neutralité est devenue une denrée rare.