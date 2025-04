Maghreb : les Français choisissent cette destination pour un séjour économique

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Au fil des années, le Maroc est devenu une destination de choix pour les voyageurs en quête de dépaysement, de patrimoine culturel et d’expériences authentiques. Grâce à sa proximité géographique avec l’Europe, la diversité de ses paysages et son riche héritage architectural, le royaume chérifien attire un nombre croissant de visiteurs chaque année. Des villes impériales aux côtes atlantiques, le pays séduit autant les amateurs d’histoire que les adeptes de farniente. Cette attractivité repose également sur une accessibilité financière intéressante, notamment pour les touristes européens à la recherche de séjours courts mais dépaysants.

Dans un classement établi par le moteur de recherche Kayak.fr, une ville marocaine se distingue particulièrement auprès des voyageurs français. Marrakech arrive en tête des destinations étrangères accessibles pour un budget inférieur à 500 euros par personne, incluant transport et hébergement. La ville, surnommée à la fois ocre et rouge selon les époques et les récits, dépasse ainsi plusieurs capitales européennes pourtant réputées pour leur attractivité touristique.

Ce classement résulte d’une enquête menée par Ipsos, révélant que près de la moitié des Français ont prévu de voyager durant les week-ends prolongés du mois de mai. Si une large majorité (41 %) privilégie des destinations hexagonales comme Marseille ou Nice, pour des raisons budgétaires, d’autres optent pour des séjours à l’étranger, en veillant toutefois à ne pas dépasser la barre des 500 euros. Dans cette logique, Marrakech se démarque, même si elle figure aussi comme la destination la plus onéreuse de la liste, avec un coût oscillant entre 380 et 444 euros selon la période et la ville de départ.

À ses côtés, Lisbonne et Barcelone complètent le trio de tête, avec des tarifs nettement plus abordables, respectivement entre 247 et 298 euros pour la capitale portugaise, et 179 à 252 euros pour la ville catalane. D’autres villes européennes comme Rome, Londres, Porto ou encore Séville figurent également dans ce palmarès. Toutefois, Marrakech est la seule destination située hors du continent européen à intégrer ce classement, ce qui témoigne de son pouvoir d’attraction, même dans un contexte où les contraintes budgétaires dictent souvent les choix de voyage.

En dépit d’une concurrence serrée et de prix parfois plus élevés, la ville marocaine continue de séduire par son ambiance unique, son artisanat, sa gastronomie et la richesse de son patrimoine. Une combinaison d’éléments qui explique sans doute sa position de leader dans les choix des voyageurs français en quête d’évasion sans excès de dépenses.