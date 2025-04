Maghreb: l’offensive énergétique continue pour un pays

Les projets énergétiques d’envergure représentent un enjeu stratégique majeur pour les États, car ils soutiennent non seulement les ambitions industrielles, mais aussi les objectifs de développement durable et d’indépendance énergétique. Dans un contexte mondial marqué par la nécessité de sécuriser les ressources et d’accompagner la croissance des pôles économiques émergents, les infrastructures énergétiques deviennent des leviers de souveraineté, de stabilité et d’attractivité pour les investissements.

Dans le sud-ouest algérien, la montée en puissance de projets structurants transforme profondément la région en un centre névralgique de l’activité industrielle et agricole. C’est dans cette dynamique que la société Naftal, en charge de la distribution et du stockage de carburants en Algérie, entreprend l’édification de deux nouveaux centres de stockage à Béchar et à Tindouf. Ces infrastructures, dimensionnées pour garantir une autonomie de 40 jours, visent à anticiper les besoins futurs induits par les installations de traitement du minerai de fer issues du mégaprojet de la mine de Gara Djebilet.

La démarche s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées sur le plan énergétique dans la région. Le raccordement préalable des zones industrielles à l’électricité et au gaz, mené notamment par Sonelgaz, a jeté les bases d’une couverture énergétique cohérente. Le relais est désormais pris par Naftal, qui mise sur des équipements conformes aux normes techniques les plus récentes afin d’assurer une distribution fiable et sécurisée.

Cette stratégie de consolidation logistique prend tout son sens face à l’accélération des investissements dans des filières gourmandes en énergie. Outre les infrastructures minières et sidérurgiques, des projets agro-industriels à fort potentiel voient le jour dans les wilayas d’Adrar et de Timimoun, à l’image de l’unité de production de lait en poudre Baladna ou du complexe de pâtes alimentaires porté par l’italien BF. Ces initiatives témoignent d’un repositionnement économique progressif de la région, où la sécurité énergétique devient un prérequis au bon déroulement des activités.

Dans cette perspective, l’action de Naftal ne se limite pas à la logistique. Elle participe aussi à l’ancrage territorial de la croissance, en renforçant la résilience des réseaux d’approvisionnement. L’implication de l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP), maître d’œuvre de ces chantiers, souligne la volonté des autorités de déployer rapidement des solutions structurantes, adaptées à la montée en charge de la demande.

Le développement de cette nouvelle capacité de stockage s’accompagne par ailleurs d’une initiative parallèle conduite par Sonatrach, avec la construction d’une raffinerie à Hassi Messaoud d’une capacité de 5 millions de tonnes annuelles. Ce projet complète le dispositif énergétique global et soutient la vision d’une autosuffisance progressive en produits raffinés, tout en consolidant les bases d’un développement intégré et durable pour l’ensemble de la région sud.