Maghreb : l’ONU vu d’un bon œil par les citoyens de ce pays

Alors que l’image des Nations Unies reste globalement nuancée, voire très critique dans une grande partie du monde arabe, le Maroc se démarque nettement par un niveau de confiance élevé envers l’organisation internationale. C’est ce que révèle la dernière enquête du Baromètre arabe, une étude d’opinion de référence qui scrute les perceptions politiques et sociales des populations de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Selon les données recueillies, 66 % des marocains interrogés ont une opinion favorable des Nations Unies, un score qui place le Royaume en tête du classement régional, devant des pays comme la Jordanie, l’Égypte, la Tunisie ou encore le Liban. Cette bienveillance marocaine à l’égard de l’ONU contraste fortement avec celle observée dans des pays en proie à des crises prolongées ou à des conflits armés.

En Palestine, en Libye ou en Irak, les niveaux de défiance sont particulièrement élevés. Là-bas, les populations expriment une déception face à l’inaction ou à l’inefficacité perçue des Nations Unies dans la résolution des conflits ou la protection des civils. Le Maroc, de son côté, n’est pas confronté à une situation de guerre ni à une instabilité chronique.

L’opinion publique y observe donc l’ONU avec plus de distance, et peut-être plus de lucidité quant à ses missions de développement, de médiation ou de diplomatie multilatérale. Au-delà des perceptions, le partenariat actif entre le Maroc et les agences onusiennes pourrait expliquer cette opinion favorable.

Rabat accueille régulièrement des événements de l’ONU, coopère dans des domaines variés (environnement, droits humains, développement durable) et s’implique dans les opérations de maintien de la paix. Autre facteur d’influence, l’éducation et l’ouverture sur le multilatéralisme. La diplomatie marocaine a historiquement misé sur le dialogue et l’engagement international, des valeurs incarnées par l’ONU. Cela pourrait influencer la manière dont les citoyens perçoivent cette organisation, même s’ils restent critiques sur certaines de ses limites.